欺騙出賣結拜兄弟當器官移植活體起訴 桃院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園檢警偵辦柬埔寨詐騙集團追出案外案，從事詐團人力仲介的謝姓男子為了百萬利益，竟與林姓、蔡姓、王姓3名男女合謀，把黃姓乾弟弟騙到柬埔寨，做為器官移植活體，幸買家取消交易，黃男才保住性命；桃園地檢署今依人口販運防制法起訴謝、林、蔡3人，由於被告全在押，案件移審桃園地院後，院方晚間9時許裁定3人續押，且謝男禁止通信接見。王男因有他案，另由嘉義地檢署偵辦中。

據悉，全案起源於桃園市中壢警分局偵辦柬埔寨詐騙人蛇案，從集團成員林女手機發現器官摘除訊息，進而追出人口販運買賣器官情事。

檢方調查，謝男與黃男相識多年，是拜把兄弟，但謝為了百萬利益，出賣黃男，以出國從事行政工作可月入6、7萬元誆騙，再由林女聯絡名為「葉謹言」的柬埔寨掮客，最後由蔡、王二人安排黃男於7月27日出國。四人原本預計事情辦妥可拿一百萬元酬金，但因為買家反悔取消交易，未拿到半毛錢，黃男則是7月29日自己買機票逃回台灣。

偵訊時，由於林女與「葉謹言」對話紀錄留有「驗貨完，保底一百」、「全拆」和「豬商自己接走」等語，林、蔡二人犯後坦承，林更進一步表示「全拆」就是指心、肝、腎和眼角膜都拆除，但謝始終否認，堅稱自己是介紹工作，並指蔡男才是主謀。

檢方調查，謝男等人將黃男送出國前，曾帶黃男到醫院做健康檢查，確認肝、腎等器官健康正常，再加上林與「葉謹言」的對話紀錄有「全拆」、「貨主找到配對人」等語，認定他們涉犯人口販運防治法「以詐術摘取他人器官未遂罪」，同時建請法院對謝男從重量刑。

全案移審後，桃園地院認為謝男3人均犯5年以上重罪，有逃亡之虞，且有串證事實，因此裁定3人均羈押，另謝男禁止通信接見。

謝姓男子（右）為了百萬利益，把結拜多年的黃姓乾弟弟騙到柬埔寨當器官移植活體材料，被身穿白衣的便服員警逮捕。記者陳俊智/翻攝
謝姓男子（右）為了百萬利益，把結拜多年的黃姓乾弟弟騙到柬埔寨當器官移植活體材料，被身穿白衣的便服員警逮捕。記者陳俊智/翻攝

桃園 器官 柬埔寨

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