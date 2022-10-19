德翔貨輪漏油案逆轉免賠 海委員：無從置喙

德翔台北貨輪六年前在石門外海擱淺斷成兩截，重油汙染海岸線，新北市金山區漁會提告要求賠償1.78億餘元，一審原判賠償1.62餘元，案件上訴後，台灣高等法院今逆轉判德翔海運免賠！海洋委員會表示，事發時海委會尚未成立，未介入處理，因此對此案無以置評，但亡羊捕牢時猶未晚，為預防海洋汙染情事，海保署仍會持續查核監控。

德翔台北貨輪重油汙染海域一事，判決今天逆轉，引起漁業界譁然，海委會對此表示，由於德翔案發生時，海委會還未成立，對此案無從置喙。但近年來，為預防海洋汙染事件發生，海委會海洋保育署今年5月已修訂「重大海洋汙染緊急應變計畫」，從減災、整備、應變及復原四階段，聯合各機關預防海污事件發生與及時應變，以降低汙染損害。

海保署也表示，會持續加強查核列管事業與汙染監控、增購海汙應變資材、應變人員訓練等工作，建構海汙應變完整網絡。

德翔台北2016年3月10日擱淺石門沿岸海域，溢出近百立方米的重油汙染石門和金山沿海，破壞漁業資源，金山漁會9146名會員收益損失，金山漁會提告主張，德翔海運應負損害賠償責任。