快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣導反賄選檢察官動起來 蔡清祥：嚴辦就是最好的政策

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為淨化選舉風氣，採取擴大影響效益同時撙節公帑的創新反賄選宣導策略，法務部長蔡清祥日前擔任職棒開球嘉賓，全國檢察官宣導反賄選動起來，保護司與全聯門市也合作播放影片，讓民眾輕易掌握反賄選訊息。

蔡清祥說，不可買票、賣票是眾所周知的事，很多人不信邪、想賭一把，他認為嚴辦賄選就是最佳的宣導政策。

蔡清祥說，保護司每日蒐集各地檢署查辦賄選案的資訊，只要檢、調、警、廉含移民署走入民間參加活動就宣傳反賄選，效果比辦理大型活動好，呼籲候選人、選民切勿以身試法。

法務部保護司副司長陳佳秀說，目前除拍攝反賄選影片及鼓勵民眾檢舉外，也透過公益託播、網路、便利商店的電視牆、戶外LED播放宣導影片，無形中讓反賄選意識深植民心。

陳佳秀說，宜蘭地檢署結合悟饕池上飯包在餐盒上印反賄選文宣、花蓮地檢署結合麥當勞餐點兌換券鼓勵民眾反賄選、彰化地檢署結合觀光工廠成立反賄據點、南投地檢署也於農曆七月在台南市美術館僵屍特展宣導反賄選。

陳佳秀說，全聯福利中心已提供新北市128間門市播放反賄選影片，讓民眾購物時也能輕鬆掌握反賄選訊息。

保護司說，至昨天為止，各檢察機關借重民間力量，共結合6383個公私立單位辦理1125場宣導，另前進原住民部落進行194場宣講，期待創造乾淨選風。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀。記者王聖藜／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀。記者王聖藜／攝影

賄選 蔡清祥

延伸閱讀

檢警調廉巨頭齊聚防賄選 蔡清祥鼓勵適度報導查賄成果

蔡清祥職棒開球 宣傳反賄選拿獎金：比中樂透還容易

矯正署辦社會責任論壇 蔡清祥：5000受刑人曾參與監外作業

30元查賄標準不再？蔡清祥：是否賄選由檢察官個案認定

相關新聞

彰化縣議員尋求連任卻遭撤銷資格 法院准他暫列候選人名單！

彰化縣議員洪本成登記挑戰參選年底地方公職人員選舉，欲挑戰連任，但中央選舉委員會以他曾犯貪汙罪判免刑確定，仍屬有罪判決，認...

限制餐廳外送和店內價一致 foodpanda不滿挨罰200萬打官司！

富胖達公司（foodpanda）因限制合作餐廳於平台刊登餐飲價格須與店內價格一致，且餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，公平交...

中興大學學弟疑剪體毛、偷拍遭學姐譙 高院判她無罪確定

國立中興大學昆蟲系梁姓學生2019年參加新生宿營時，疑有剪陰毛、偷拍行為，王姓學姐在有32人加入的LINE群組上寫下「看...

德翔台北輪汙染二審逆轉判免賠 金山區漁會：太扯！無法接受

德翔台北貨輪6年前在石門外海擱淺汙染案，漁業受嚴重衝擊，一審判德翔海運應賠償1.62億元，台灣高等法院今逆轉判德翔海運免...

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了擁有傲人上圍、赴日陪酒的台籍呂姓女子，兩人合謀暗槓公司公款高達5億日圓後潛逃來台...

恐怖情人潛入住處持刀威脅 彰化首例違反跟騷法判刑7月

彰化縣一名「恐怖情人」62歲田姓男子今年7月連續多日從早到晚「奪命連環call」前女友，甚至持柴刀潛入女友住處，揚言「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。