宣導反賄選檢察官動起來 蔡清祥：嚴辦就是最好的政策

為淨化選舉風氣，採取擴大影響效益同時撙節公帑的創新反賄選宣導策略，法務部長蔡清祥日前擔任職棒開球嘉賓，全國檢察官宣導反賄選動起來，保護司與全聯門市也合作播放影片，讓民眾輕易掌握反賄選訊息。

蔡清祥說，不可買票、賣票是眾所周知的事，很多人不信邪、想賭一把，他認為嚴辦賄選就是最佳的宣導政策。

蔡清祥說，保護司每日蒐集各地檢署查辦賄選案的資訊，只要檢、調、警、廉含移民署走入民間參加活動就宣傳反賄選，效果比辦理大型活動好，呼籲候選人、選民切勿以身試法。

法務部保護司副司長陳佳秀說，目前除拍攝反賄選影片及鼓勵民眾檢舉外，也透過公益託播、網路、便利商店的電視牆、戶外LED播放宣導影片，無形中讓反賄選意識深植民心。

陳佳秀說，宜蘭地檢署結合悟饕池上飯包在餐盒上印反賄選文宣、花蓮地檢署結合麥當勞餐點兌換券鼓勵民眾反賄選、彰化地檢署結合觀光工廠成立反賄據點、南投地檢署也於農曆七月在台南市美術館僵屍特展宣導反賄選。

陳佳秀說，全聯福利中心已提供新北市128間門市播放反賄選影片，讓民眾購物時也能輕鬆掌握反賄選訊息。