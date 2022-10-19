限制餐廳外送和店內價一致 foodpanda不滿挨罰200萬打官司！

富胖達公司（foodpanda）因限制合作餐廳於平台刊登餐飲價格須與店內價格一致，且餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，公平交易委員會認定違反公平交易法裁罰200萬元並要求停止違法行為。foodpanda不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭後，定12月21日再開庭。

公平會2019年10月、2021年5至6月以foodpanda外送平台6萬多家餐廳中，約200家合作餐廳為對象，二度進行問卷調查，認為foodpanda要求餐廳在平台刊登餐點價，須與店內價一致，另要求業者接受「顧客自取」訂單。

公平會認為foodpanda限制餐廳在平台刊登價格與店內價格相同，使餐廳無法將不同銷售管道售價反映成本差異性，形同迫使內用顧客與外送顧客共同分攤平台的抽成，也間接限制餐廳在其他外送平台上刊登的價格，有限制競爭之虞。

foodpanda委任律師以公平會委員洪財隆的不同意見書為答辯重點，認為公平會處分認事用法有疑慮，且處分理由缺乏學理根據，也無具體資料佐證，充滿臆測語言。

foodpanda律師認為，各平台商業模式迥異也各有不同客群，市場競爭激烈，餐廳可選擇合作平台，foodpanda無法限制餐廳的選擇，店內價措施是期許消費者透過平台購買餐點，可以享受較低價格，如此消費者數量會增加，合作餐廳也能提升訂單及品牌知名度，店內價是要創造消費者及餐廳雙贏局面，並無限制競爭的疑慮。