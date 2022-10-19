快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制餐廳外送和店內價一致 foodpanda不滿挨罰200萬打官司！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

富胖達公司（foodpanda）因限制合作餐廳於平台刊登餐飲價格須與店內價格一致，且餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，公平交易委員會認定違反公平交易法裁罰200萬元並要求停止違法行為。foodpanda不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭後，定12月21日再開庭。

公平會2019年10月、2021年5至6月以foodpanda外送平台6萬多家餐廳中，約200家合作餐廳為對象，二度進行問卷調查，認為foodpanda要求餐廳在平台刊登餐點價，須與店內價一致，另要求業者接受「顧客自取」訂單。

公平會認為foodpanda限制餐廳在平台刊登價格與店內價格相同，使餐廳無法將不同銷售管道售價反映成本差異性，形同迫使內用顧客與外送顧客共同分攤平台的抽成，也間接限制餐廳在其他外送平台上刊登的價格，有限制競爭之虞。

foodpanda委任律師以公平會委員洪財隆的不同意見書為答辯重點，認為公平會處分認事用法有疑慮，且處分理由缺乏學理根據，也無具體資料佐證，充滿臆測語言。

foodpanda律師認為，各平台商業模式迥異也各有不同客群，市場競爭激烈，餐廳可選擇合作平台，foodpanda無法限制餐廳的選擇，店內價措施是期許消費者透過平台購買餐點，可以享受較低價格，如此消費者數量會增加，合作餐廳也能提升訂單及品牌知名度，店內價是要創造消費者及餐廳雙贏局面，並無限制競爭的疑慮。

針對公平會訴訟代理人指出，部分餐廳反應透過店內自取本來就是原顧客，餐廳並沒有拓展新客源，對商家來說弊多於利，foodpanda律師表示，公平會沒有調查過餐廳是否有新客源，卻片斷認定來裁罰，一點都不合理，且foodpanda也從未因餐廳沒有遵守店內價，而加以罰款。

foodpanda。圖／聯合報系資料照片
foodpanda。圖／聯合報系資料照片

foodpanda 外送

延伸閱讀

外送買1送10！拿坡里雲端炸雞店「訂1公斤腿排桶送10隻雞翅」，外送、自取同享優惠現省202元起

哈士奇自己開門拿外賣！外送員看傻呆站「牠猛踹門逐客」：別打擾我吃飯

響應世界糧食日！foodpanda將推出「零剩食計畫」

外送員抵達傳訊「忘了拿餐」 眾人笑翻：跑心酸的喔？

相關新聞

彰化縣議員尋求連任卻遭撤銷資格 法院准他暫列候選人名單！

彰化縣議員洪本成登記挑戰參選年底地方公職人員選舉，欲挑戰連任，但中央選舉委員會以他曾犯貪汙罪判免刑確定，仍屬有罪判決，認...

限制餐廳外送和店內價一致 foodpanda不滿挨罰200萬打官司！

富胖達公司（foodpanda）因限制合作餐廳於平台刊登餐飲價格須與店內價格一致，且餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，公平交...

中興大學學弟疑剪體毛、偷拍遭學姐譙 高院判她無罪確定

國立中興大學昆蟲系梁姓學生2019年參加新生宿營時，疑有剪陰毛、偷拍行為，王姓學姐在有32人加入的LINE群組上寫下「看...

德翔台北輪汙染二審逆轉判免賠 金山區漁會：太扯！無法接受

德翔台北貨輪6年前在石門外海擱淺汙染案，漁業受嚴重衝擊，一審判德翔海運應賠償1.62億元，台灣高等法院今逆轉判德翔海運免...

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了擁有傲人上圍、赴日陪酒的台籍呂姓女子，兩人合謀暗槓公司公款高達5億日圓後潛逃來台...

恐怖情人潛入住處持刀威脅 彰化首例違反跟騷法判刑7月

彰化縣一名「恐怖情人」62歲田姓男子今年7月連續多日從早到晚「奪命連環call」前女友，甚至持柴刀潛入女友住處，揚言「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。