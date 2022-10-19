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中興大學學弟疑剪體毛、偷拍遭學姐譙 高院判她無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國立中興大學昆蟲系梁姓學生2019年參加新生宿營時，疑有剪陰毛、偷拍行為，王姓學姐在有32人加入的LINE群組上寫下「看起來就又屁又油」、「為什麼發現他偷拍之後不叫○○開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」，梁覺得受辱，提告公然侮辱、加重誹謗。一審判王女無罪，台灣高等法院今駁回檢方上訴確定。

檢方起訴指出，王姓學姐在2019年9年23日下午在宿營活動的群組上寫下「覺得這組合真的母湯，學妹不要走太近，會變胖ㄉ」等文字，指責梁盜攝等情事，貶抑了梁的人格評價。

暱稱「延羅王」的王女表示，當時會這樣講，是因為同學疑似遭梁姓學弟偷拍。

台北地方法院審理發現，王女當時大三，因9月20日的夜教期間，活動過程有「提供身體某一部份作為獻祭」，結果梁姓學弟疑似剪陰毛；21日下午進行大地遊戲，關主要求梁說出一種運動行為，梁在眾人面前大喊「做愛」；22日上午「水大地」遊戲時，梁穿著防水外套，因會阻礙活動遊戲進行，現場學姐協助梁脫下外衣，梁當場喊「哦哦哦學姐脫我衣服」。遊戲結束時，梁疑似拿手機偷拍學姐。

北院從中興大學性別平等教育委員會調查報告書等資料，確認梁的確有疑似剪陰毛，或令人誤會、感受不佳的言語，並似偷拍。群組中有許多成員相繼留言，抒發感受，王女才接續留言。北院認為王女的文字有相當事實連結為基礎，不是無端謾罵，且所評論之事不僅是私德，不構成公然侮辱或加重誹謗。北院也表示，「油」、「屁」等用語雖直接、不夠文雅，但這是個人修養層次，不須用刑罰處罰。

檢察官不服一審判決，上訴高院。高院認為王姓學姐的發言雖使梁姓學弟不悅，但仍符年輕世代的慣常用語，也不算過激或粗鄙文字，應受憲法言論自由保障。

王女指「偷拍」一事，是以梁在活動現場確實有拍照的動作，且他在宿營期間的種種失當言行累積，讓王女主觀上有遭「偷拍」之感。高院認為王女發言非無的放矢，且梁在學生活動的公開場合失序，關涉參與活動學生群體感受，不僅僅是私人爭端，判王女無罪確定。

國立中興大學昆蟲系梁姓學生2019年參加新生宿營時，疑有剪陰毛、偷拍行為，遭王姓學姐在LINE群組上暗諷，他提告公然侮辱、加重誹謗，台灣高等法院駁回檢方上訴，王女無罪確定。圖／聯合報系資料照
國立中興大學昆蟲系梁姓學生2019年參加新生宿營時，疑有剪陰毛、偷拍行為，遭王姓學姐在LINE群組上暗諷，他提告公然侮辱、加重誹謗，台灣高等法院駁回檢方上訴，王女無罪確定。圖／聯合報系資料照

偷拍 公然侮辱 中興大學

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