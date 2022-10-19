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德翔台北輪汙染二審逆轉判免賠 金山區漁會：太扯！無法接受
德翔台北貨輪6年前在石門外海擱淺汙染案，漁業受嚴重衝擊，一審判德翔海運應賠償1.62億元，台灣高等法院今逆轉判德翔海運免賠，可上訴。
金山區漁會表示，太扯了，漁會和漁民都無法接受，將再和律師研議是否上訴。
德翔台北貨輪6年前在石門外海擱淺斷成兩截，重油汙染海岸線，漁業也受嚴重衝擊，新北市金山區漁會提民事訴訟，要求貨輪公司德翔海運賠償1.78億餘元，一審判德翔海運應賠償1.62億餘元，案件上訴。台灣高等法院今逆轉判德翔海運免賠，可上訴。
金山區漁會總幹事朱麗鑾今天表示，真的太扯了，漁會和漁民都無法接受這種判決，怎會一審和二審判決差距這麼大，一樣是法官怎會有這麼大的不同。法官提出的疑問，律師都有提出明確的解釋，也有提供完整的資料。
朱麗鑾說，都有從事漁業活動才能成為漁會的會員，不知法官如何認定沒有從事漁會活動。海洋及漁業所受到的汙染，也都委託海大的專家調查、評估，有專業的認定。因汙染漁民漁獲降低、漁具也受害，都有資料，舉證並沒有問題。
金山區漁會提告主張，德翔台北2016年3月10日失去動力，擱淺石門沿岸海域，溢出近百立方米的重油汙染石門和金山沿海，且汙染面積隨時間逐漸擴大，破壞漁業資源。
高院認為根據評估報告，認為貨輪斷裂事故確實造成海洋汙染，但漁會會員中，除了177人因漁網、漁具受汙染而求償外，漁會無法證明其餘近9000人有從事漁業活動。
高院指出，漁會既不能證明會員因貨輪斷裂油汙染受有漁業損害，法院無從認定損害數額，德翔海運免賠。
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