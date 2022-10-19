檢舉賄選拿獎金 檢事官書記官24小時待命接聽檢舉電話

年底選舉將至，士林地檢署將在10月24日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官24小時輪值，即時接聽、處理民眾檢舉賄選情資，今檢方加強同仁教育訓練，面臨檢舉情資，必定妥適記載各項情資、即時分案查賄。士檢選舉查察聯繫中心電話02-2836-1425。

士林地檢署指出，為提升受理檢舉賄選專線電話的效率及專業，今天署內二度舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」教育訓練。10月24日起至11月28日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官等30人，將24小時不停歇輪值接聽檢舉專線。

主任檢察官張志明講授表示，檢方同仁接聽民眾檢舉賄選電話，或受理民眾到署檢舉時，務必耐心聆聽，依「查察中心值勤人員電話詢問要點」詳實記載各項情資，並即時送分案。