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檢舉賄選拿獎金 檢事官書記官24小時待命接聽檢舉電話

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

年底選舉將至，士林地檢署將在10月24日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官24小時輪值，即時接聽、處理民眾檢舉賄選情資，今檢方加強同仁教育訓練，面臨檢舉情資，必定妥適記載各項情資、即時分案查賄。士檢選舉查察聯繫中心電話02-2836-1425。

士林地檢署指出，為提升受理檢舉賄選專線電話的效率及專業，今天署內二度舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」教育訓練。10月24日起至11月28日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官等30人，將24小時不停歇輪值接聽檢舉專線。

主任檢察官張志明講授表示，檢方同仁接聽民眾檢舉賄選電話，或受理民眾到署檢舉時，務必耐心聆聽，依「查察中心值勤人員電話詢問要點」詳實記載各項情資，並即時送分案。

檢方指出，若接獲緊急、重大案情，快速通報主任檢察官，確保每件會賄選情資確實記載、即時查辦。檢舉直轄市市長候選人賄選者，最高獎金1千萬元；檢舉直轄市縣議員最高獎金5百萬元。士林地檢署選舉查察聯繫中心電話02-2836-1425。法務部反賄選檢舉專線0800-024-099。歡迎民眾踴躍檢舉拿獎金。

士林地檢署今二度舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」教育訓練。10月24日起至11月28日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官等30人，將24小時不停歇輪值接聽檢舉專線。記者蕭雅娟／翻攝
士林地檢署今二度舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」教育訓練。10月24日起至11月28日成立選舉查察聯繫中心，檢察事務官、科室主管及書記官等30人，將24小時不停歇輪值接聽檢舉專線。記者蕭雅娟／翻攝
主任檢察官張志明今指出，接聽、受理民眾檢舉賄選情資，將詳實記載各項情資，並即時送分案。記者蕭雅娟／翻攝
主任檢察官張志明今指出，接聽、受理民眾檢舉賄選情資，將詳實記載各項情資，並即時送分案。記者蕭雅娟／翻攝

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