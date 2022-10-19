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「你賄選我翻臉」 北市保大結合音樂節籲全民反賄選

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

選舉將至，台北市保安警察大隊結合音樂節活動向民眾普及反賄選概念，呼籲民眾遇有賄選情事勇於檢舉，查證屬實可獲最高獎金1000萬元。

警方表示，台灣最大世界音樂類型戶外音樂節「世界音樂@台灣」10月14至15日在台北市大佳河濱公園舉辦，台北市保大為結合休閒活動，強化民眾反賄選意識，特別派員到音樂節活動出入口舉牌宣導，解說常見賄選手法。

北市保大強調，檢舉賄選6重點（4W2H）包含誰行賄（WHO）、何種選舉（WHAT)、向誰行賄（WHOM）、行賄地點（WHERE）、如何行賄（HOW）、賄選金額（HOW MUCH）等。

警方呼籲，全民嚴防金錢、暴力、假訊息介入選舉，遇有賄選情事，應勇於拒絕、蒐證，撥打專線（0800-024-099）檢舉，經查證屬實最高可獲得獎金1000萬元，對檢舉人身分依法保密。

台北市保安大隊員警呼籲全民反賄選。圖／警方提供
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賄選 北市

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