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日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

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日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了擁有傲人上圍、赴日陪酒的台籍呂姓女子，兩人合謀暗槓公司公款高達5億日圓後潛逃來台，購屋、買高價精品洗錢，兩人高雄三民區一間套房，今年8月以216萬元標出，至於沒收的精品，高雄地檢署明上午（20日）將舉行拍賣會，最受矚目為百達斐麗名表、勞力士，總計81件精品。

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，他與愛人呂女添購的精品，明天將由雄檢拍賣。圖／報系資料照
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，他與愛人呂女添購的精品，明天將由雄檢拍賣。圖／報系資料照

中澤祥基任職三協會社總務課長期間，陸續盜取公司存款20多億日圓（約台幣7億元），2014年最後一次盜取5億日圓（當時匯率約台幣2億），與台灣籍妻子呂姓女子假離婚，將部分贓款以支票存入呂女帳戶，部分則狂掃名牌皮件、名表，用來當洗錢工具，隨後兩人即逃到台灣藏匿高雄。

兩人來台後，先投宿高雄市區一家五星級飯店，依計畫將名表、皮件銷售變現，又陸續在鼓山、鳥松區以呂女及她胞妹黃女名義，購置3處不動產，當作未來躲避警方追緝的藏匿點，兩人來台後享受豪奢生活，甚至在澳門賭場豪擲數千萬，每月花費近百萬，購物絲毫都不眨眼。

2018年4月，中澤計畫離台，到移民署申辦出境文件時，被刑事局查獲，警方搜索中澤在鳥松區住處，查扣許多高價名牌皮件和名表、鑽戒，奢華程度警方咋舌。

中澤、呂女及呂女胞妹承認洗錢，高雄地檢署依洗錢罪嫌起訴3人。案經法院審理，中澤被依洗錢防制法，判刑3年8月，呂女判刑3年2月，黃女則被判刑2年8月確定；購置的名牌包、精品名表、3處房產等則被法院宣告沒收。

其中三民區大昌二路套房，今年8月成功拍出，檢方沒收的精品，預計明天舉辦拍賣會，包含LV行李箱、皮件、手表，亞曼尼皮件，HERMES皮包及多樣精品，其中最受矚目為百達斐麗手表、勞力士表及FRANK MULLER手表，預估將吸引收藏家搶拍。

雄檢表示，本次大型拍賣會由檢察官親自主持，預計拍賣81件精品，其中表款15件，精品皮件50件等，種類多樣，琳瑯滿目，拍賣時間為明天（20日）上午9點30分，在高雄地檢署大門口（高雄市前金區河東路188號）。

中澤擁有很多名表（圖）及精品，都成為洗錢工具。圖／報系資料照
中澤擁有很多名表（圖）及精品，都成為洗錢工具。圖／報系資料照
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，他與愛人呂女添購的精品，明天將由雄檢拍賣。圖／報系資料照
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，他與愛人呂女添購的精品，明天將由雄檢拍賣。圖／報系資料照

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