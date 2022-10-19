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恐怖情人潛入住處持刀威脅 彰化首例違反跟騷法判刑7月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名「恐怖情人」62歲田姓男子今年7月連續多日從早到晚「奪命連環call」前女友，甚至持柴刀潛入女友住處，揚言「我要殺死你」，還追到女方工作地點暴打女方，成為彰化首例依跟騷法被彰化地方法院判刑7月的被告。

檢方調查發現，田男今年7月10日上午以line狂call、狂傳簡訊給前女友，再到女方住處守候未果，即前往女方工作地點守候到晚間8 點仍未見到女方，返家後愈想愈氣，晚間11點再持柴刀到女方工作地點要堵女方，前女友嚇到躲在附近房子裡。

隔天11日一早7 點半田男即持柴刀侵入女方住處，對著前女友說「我要殺死你」，直到下午5點多才離開，讓女方飽受驚嚇，12日到15日不管是深夜或清晨4 點多，田男仍不斷以line打電話或留訊息狂call前女友，甚至凌晨約女方在便利商店見面，15日清晨又前往女方住處守候，欲見女友未果。

田男於7月17日又整天連環call未果後，於下午近6時到女方工作地點徒手毆打女方頭臉，將前女友打到倒地，造成頭部及臉部挫傷、膝部擦傷。

女方向芳苑警分局報案提告，並由警方替其向彰化地院聲請核發民事緊急保護令，也被彰化地檢署依跟蹤騷擾防制法、恐嚇危害安全、傷害、無故侵入他人住宅等罪嫌起訴。

彰化地方法院近日已審結宣判，法官認為，田男欠缺理智行事，實有不該，應予以非難，且還未與告訴人達成調解，不過考量被告犯後坦承犯行、並在審理期間表示懺悔，對告訴人心理上的傷害，感到慚愧，不會再去找告訴人等語，尚知反省。

已六旬的田男大學畢業，以打零工為生，法官認為其為觸犯跟蹤騷擾防制法、恐嚇危害安全等數罪之想像競合犯，應從重以攜帶凶器跟蹤騷擾罪處斷，將他判刑7月，全案可上訴。

彰化縣62歲田姓男子今年7月持柴刀潛入女友住處，揚言「我要殺死你」，追到女方工作地點暴打女方，成為彰化首例依跟騷法被彰化地方法院判刑7月的被告。記者林宛諭／攝影
彰化縣62歲田姓男子今年7月持柴刀潛入女友住處，揚言「我要殺死你」，追到女方工作地點暴打女方，成為彰化首例依跟騷法被彰化地方法院判刑7月的被告。記者林宛諭／攝影

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