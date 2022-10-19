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酒駕女開敞蓬跑車撞死工人 續攤喝茶才開車 求自首減刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，士林地方法院今開庭，全案辯論終結，林女認罪希望可依自首減刑，自稱經濟困難沒辦法和解。檢察官論告，案發後林女被現場民眾包圍，根本跑不了，希望合議庭斟酌是否符合自首要件，林女開車出門就算被逼喝酒，也可選擇搭車、留宿台北等方式，但卻酒駕撞死人，即使符合自首要件也無須減刑。全案今年11月23日宣判，林女不會到庭聆判。

法院言詞辯論庭開約1小時，林女今天出庭認罪，稱在中山區小酌之家喝啤酒和紅酒，但續攤到ktv時，沒有喝酒，喝了一壺熱茶後覺得精神比較好，所以才會開車，載著朋友回家。辯護人稱，林女的情況符合自首，懇請鈞院依自首減刑，林女是家中經濟支柱，需要扶養母親，但因為經濟困難尚未和死者家屬和解。

林女今在法庭上稱，她開車出門參加聚餐，續攤唱歌，則沒有繼續喝酒，而是喝了一壺熱茶。檢察官問林女為何要喝酒？林女稱「被逼喝酒...」檢察官也問林女，如果不喝酒可否看到馬路施工狀況？林女回答「應該可以吧」

檢察官論告，林女在案發後，經施工工地現場的眾人包圍，根本就跑不了，且林女沒有報警，大家已知林女開車撞到工人，警方到場後，林女有承認她是駕駛，此情況是否符合自首，請合議庭斟酌；即使合議庭認定構成自首，也不須減刑。

檢察官指出，這並非是仇富心態，林女有多次超速開快車罰單，又曾犯酒駕罪，林女酒後可以選擇搭大眾運輸工具、搭計程車、留宿台北，或者直接在ktv待到早上再離開等，卻選擇開車搭載朋友，從台北市開車回新北市，這場悲劇應可以避免，林女和方姓工人經濟上都有困難，但被撞的死者方姓工人沒有選擇。

全案目擊工人稱林女倒車「二度碾壓死者」，9月29日法院開庭勘驗案發時監視器畫面，林女酒駕開BMW敞蓬跑車高速行駛，發生事故後往前衝，被大型工程車擋住、工人包圍後，林女倒車，一度短暫暫停，又往前開一小段又倒車。林女當時稱「想不起來、不知道撞到真人或假人」

合議庭諭知，全案今年11月23日宣判，林女不會到庭聆判，將在看守所等候判決。林筱路今年6月21日涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前的施工工地撞死54歲方姓交管工人，酒測值每公升達0.77毫克。案發後遭起底爆料，在社群上炫富生活優渥，但曾多次酒駕遭判刑，沒錢繳罰金被通緝，後續又被網友踢爆，疑似從事柬埔寨跨國仲介詐騙。

女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，被起底臉書上炫富生活優渥。圖／取自林女臉書
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，被起底臉書上炫富生活優渥。圖／取自林女臉書
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人。圖／本報記者翻攝
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人。圖／本報記者翻攝
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片
女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人，林女請求依自首減刑，合議庭辯論終結，訂11月23日宣判。圖／本報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自首 酒駕 檢察官

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