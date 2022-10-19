八仙意外！18歲女永久無法排汗 求償近2千萬二審判賠300多萬
在八仙樂園舉辦的「彩色派對」粉塵燃燒意外釀15死、4百多人受傷，其中薛姓女子體表面積40％至49％的燒傷，且造成永久性無排汗功能傷害，她提告求償1017萬元，雙親也各索200萬元損失。台灣高等法院今判主辦人呂忠吉與玩色創意、瑞博公司共賠317萬9842元、薛父5萬元，玩色與瑞博也應給薛女75萬懲罰性賠償金。
薛姓女子案發時才18歲。她與雙親主張，瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」等區域，與玩色公司、八仙公司在2015年6月27日共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動，八仙公司疏未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆的風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，也未通報交通部觀光局，逕自出租給瑞博公司，與瑞博公司、玩色公司共辦活動。
薛女指因八仙粉塵燃燒案而受傷，且造成永久性無排汗功能傷害，受有277萬元財產損害、非財產損害381萬，扣除已領取的犯罪補償金131萬5438元，還有527萬1880元的損害。薛父也有5萬元的非財產損失。
高院審理後認為玩色創意、瑞博公司共同舉辦活動，所提供的服務未符合當時專業水準可合理期待的安全性，應依消保法負連帶賠償之責；呂忠吉為玩色、瑞博公司負責人，並擔任現場總指揮，應依公司法規定負連帶賠償責任。
高院計算醫療費、看護費與交通費等，共計薛女可求償449萬5280元，扣除已自犯罪被害人保護協會受領的131萬餘元補償金，還可以請求317萬9842元。薛父在收到女兒病危通知，精神痛苦，因此可向兩公司和呂忠吉求償5萬元精神慰撫金。
不過高院仍認定八仙公司、負責人陳柏廷、總經理陳慧穎不是活動主辦人，不須賠償。
高院表示，無法證明八仙公司為彩色派對的共同主辦人，難使其負消保法企業經營者的賠償責任；塵燃事故肇因色粉噴灑濃度過高及主辦單位未能有效防免高溫電腦燈與色粉接觸，八仙公司出租場地與塵燃事故發生無因果關係。
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