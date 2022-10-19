八仙意外！18歲女永久無法排汗 求償近2千萬二審判賠300多萬

在八仙樂園舉辦的「彩色派對」粉塵燃燒意外釀15死、4百多人受傷，其中薛姓女子體表面積40％至49％的燒傷，且造成永久性無排汗功能傷害，她提告求償1017萬元，雙親也各索200萬元損失。台灣高等法院今判主辦人呂忠吉與玩色創意、瑞博公司共賠317萬9842元、薛父5萬元，玩色與瑞博也應給薛女75萬懲罰性賠償金。

薛姓女子案發時才18歲。她與雙親主張，瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」等區域，與玩色公司、八仙公司在2015年6月27日共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動，八仙公司疏未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆的風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，也未通報交通部觀光局，逕自出租給瑞博公司，與瑞博公司、玩色公司共辦活動。

薛女指因八仙粉塵燃燒案而受傷，且造成永久性無排汗功能傷害，受有277萬元財產損害、非財產損害381萬，扣除已領取的犯罪補償金131萬5438元，還有527萬1880元的損害。薛父也有5萬元的非財產損失。

高院審理後認為玩色創意、瑞博公司共同舉辦活動，所提供的服務未符合當時專業水準可合理期待的安全性，應依消保法負連帶賠償之責；呂忠吉為玩色、瑞博公司負責人，並擔任現場總指揮，應依公司法規定負連帶賠償責任。

高院計算醫療費、看護費與交通費等，共計薛女可求償449萬5280元，扣除已自犯罪被害人保護協會受領的131萬餘元補償金，還可以請求317萬9842元。薛父在收到女兒病危通知，精神痛苦，因此可向兩公司和呂忠吉求償5萬元精神慰撫金。

不過高院仍認定八仙公司、負責人陳柏廷、總經理陳慧穎不是活動主辦人，不須賠償。