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躺著也中槍 男子盜用高市議員黃捷照片上包養網站遭訴
高雄市議員黃捷去年在議場的自拍照，遭人盜用並放上交友網站尋求長期包養，讓她直呼「躺著也中槍」。經黃捷提告，檢警查出盜用照片PO包養文的是一名高雄葉姓男子，台北地檢署今依加重誹謗罪將葉男起訴。
黃捷去年才捲入網紅小玉使用Deepfake換臉技術製作不雅影片販售事件，同年11月又被發現自拍照遭人盜用，並放在包養網站「甜心花園網」上，成為尋求長期包養、暱稱為「小清」的女子。
當時黃捷的照片被放上包養網站，自稱身高165公分、年齡26歲，黃捷除報警提告，並無奈表示怪事何其多，自己躺著也中槍，希望民眾不要受騙上當。
檢警循線查出，葉姓男子涉嫌於去年11月6日至18日間，先於高雄市楠梓區住處以手機或電腦上網向「甜心花園網」申請帳號使用，再盜用黃捷自拍照PO出包養文，涉犯加重誹謗部分罪證明確依法起訴。
但黃捷同時對於葉男盜用自拍照提告違反著作權法，此部分檢察官認為，黃捷在議場內自拍，目的在於展示她身在市議會開會，在背景、構圖、角度、光影等方面均難謂具有創作性，因此非屬著作權法保障範圍。
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