大逆轉！德翔貨輪重油汙染海岸 原要賠1.6億二審判全免賠

德翔台北貨輪6年前在石門外海擱淺斷成兩截，重油汙染海岸線，漁業也受嚴重衝擊，新北市金山區漁會提民事訴訟，要求貨輪公司德翔海運賠償1.78億餘元，一審判德翔海運應賠償1.62餘元，案件上訴，台灣高等法院今逆轉判德翔海運免賠，可上訴。

金山區漁會提告主張，德翔台北2016年3月10日失去動力，擱淺石門沿岸海域，溢出近百立方米的重油汙染石門和金山沿海，且汙染面積隨時間逐漸擴大，破壞漁業資源。

漁會指出，根據漁業署統計年報，金山區魚貨交易量銳減，可見貨輪漏油造成漁業資源持續性、擴散性的破壞，導致漁會9146名會員受有漁業收益損失，要求德翔海運負損害賠償責任，漁會根據海洋大學評估報告要求一年漁獲收益損害1.78億餘元。

一審認為，貨輪斷裂後雖緊急清理部分油汙，仍有逾3萬公升重油未清除而四處流散；根據評估報告，採集樣本中魚類的腮、肌肉和內臟都有礦物性油脂，且平均汙染面積達145平方公里，潮間帶生態功能幾乎完全喪失，魚苗豐富度也降低，影響未來海洋生態穩定性，間接造成魚類族群量降低，影響漁民生計，判德翔海運應賠償1.62億餘元。

案件上訴，高院認為根據評估報告，認為貨輪斷裂事故確實造成海洋汙染，但漁會會員中，除了177人因漁網、漁具受汙染而求償外，漁會無法證明其餘近9000人有從事漁業活動。

再者，評估報告計算海洋生態價值損失及復育費用，並不適用於漁業損害，漁業署漁業統計年報數據，也僅限於魚市場販售的數量，不能正確反應漁會的漁獲量，又新北市統計年報記載，金山區漁會2015年至2017年魚貨價值增加，並沒有減少，無法證明漁會會員受有損害。

高院指出，北部核電廠附近海域的撞擊魚類減少，與海洋大環境、氣候變遷、過度捕撈、棲地破壞等因素有關，沒有因貨輪斷裂漏油而驟減。漁會提出的新聞報導、訪談是關於油汙現象及個人陳述，沒有證明文件，且各人所述收入減少金額、時間均不一致，無從認定受有損害總額。

高院認為金山區漁會有蒐集漁業產量產值統計資料的權責，漁業署及新北市的統計資料也都來自於漁會，並無舉證困難，漁會既不能證明會員因貨輪斷裂油汙染受有漁業損害， 法院無從認定損害數額，德翔海運免賠。