新竹地檢署收100多件賄選檢舉案 竹市府加碼1千萬查賄

距11月26日選舉投票日倒數38天，新竹地檢署迄今已收到100多件賄選檢舉案件，代理市長陳章賢今在反賄選宣誓記者會上強調，「絕不容許任何暴力、金錢影響選舉」，已啟動第二預備金1000萬元，作為警察查賄績效獎金，力挺警察積極查、勇敢抓，也鼓勵民眾主動檢舉賄選。

市府今天攜手檢、警、調、廉舉辦「NO賄．賄選NO WAY」反賄選宣誓記者會，由陳章賢、法務部廉政署副署長沈鳳樑、新竹地檢署檢察長張介欽、法務部調查局新竹市調查站主任林維成及新竹市警察局局長郭士傑等5名代表出席代表簽署。

陳章賢表示，台灣民主選舉制度已成為令人稱羨的驕傲，從過去威權時代走向民主，過程非常不容易，歷經許多人的犧牲奉獻，才走到今天這一步，以「數人頭代替打破頭」，用選票選出人民心中理想的人選，有這樣的民主機制，值得大家好好珍惜、維護。

「自由公平的選舉，是民主的基石；乾淨的選風，更是清廉政治的開端！」沈鳳樑表示，國際透明組織公布2021年全球清廉印象指數，台灣排名第25名，贏過全國86%，為1995年指數公布以來最好成績，也是歷次選舉大家積極維護選風，這是全民努力的成果。

「最少50萬、最高1000萬！」針對賄選獎金宣導，沈鳳樑直說「比樂透還容易中」，鼓勵鄉親若發現有賄選情形，請主動向調查站、警察局及地檢署檢舉，或撥打檢舉專線0800-024099，絕對會保密檢舉人身分，只要查證屬實就頒發獎金，盼大家共同響應反賄選，共創良好選舉環境。

新竹地檢署檢察長張介欽指出，目前已收到100多件賄選檢舉案件，地檢署將嚴格查辦，也會保持中立客觀立場，「有文必查、有據必辦」來貫徹查賄決心，並與警調機關聯手，共同將乾淨選風觀念散播到新竹縣市每個角落，並呼籲民眾勇於檢舉，一齊淨化選風，「每個人都能成為反賄、防賄、查賄先鋒，全民都能成為反賄選尖兵」。