大法官「左手打右手」 游毓蘭：警察背負違法辦案假象

司法院函請立法院審議憲法訴訟法部分條文修正草案，司法院秘書長林輝煌今至立法院司法及法制委員會報告，表示憲法訴訟法自1月4日起施行，現行條文部分規定有優化調整必要。不過多位立法委員仍聚焦死刑案件，也質疑大法官的判決動輒宣告警察執法違憲，讓警察背負警察違法辦案假象。

立委游毓蘭則詢問憲法法庭上周裁判採尿違憲的問題，她說當時警察在採證過程中有詢問檢察官，法規主管機關是司法院刑事廳「有什麼問題嗎？」林輝煌表示，「向來」刑事訴訟法第205條之2不包括侵入性的採尿，游毓蘭瞪大眼問「向來？誰說？」林答，「實務上」。

游毓蘭反問那為何刑事廳不早點說？這樣是否有行政怠惰的問題？林說，對法律的解釋，法官可以獨立為之，最高法院在2014年見解就統一了。游毓蘭不解那為何檢察官會同意呢？感覺大法官的判決是「左手打右手」，要叫警察怎麼辦？警察當時已經詢問了檢察官，這事件不就給國人「警察都在違法辦案」的假象，難道都是檢警的誤解？

陳姓男子10年前吸毒遭妻舉報，為不讓警察採尿，憋了9小時，警察押他到醫院插導尿管採尿；新北地方法院第17庭審理時，認為刑事訴訟法第205條之2關於採尿規定不明確，有違憲疑義，聲請憲法法庭解釋。憲法法庭認為規定不符合正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權、免於身心受害的身體權意旨，條文2年內失效。

林輝煌說，本案當時漏了「鑑定許可書」，游毓蘭反問，大法官為何就不點出檢察官也有缺失？

立委黃世杰則詢問憲法法庭全部都由大法官職權決定，人民尋求憲法訴訟有獲得保障嗎？他認為「說明會」沒有法源依據，誰可以參加、誰可以聲請也沒規定，司法院要修法，都是依照大法官的需求。

立委陳玉珍則詢問，根據司法院的統計，今年1至9月聲請裁判違憲案件為4261件，相較去年1至9月聲請數1160件相比，成長了267.33%，其中人民聲請案就有3774件，暴增這麼多案件數，憲法法庭能量可以負荷嗎？但她諷刺萊豬案「效率很好」、非常快速，判決一下子就出來囉？對不對？林不好意思回答，說「委員好像另外有含意」，澄清大法官做解釋不會有政治考量。