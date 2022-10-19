德翔貨輪油污事件遭漁會求償 二審逆轉判免賠

德翔台北貨輪擱淺漏油污染海岸線。記者曾健祐攝影/本報資料照片

德翔台北貨輪105年在石門斷裂漏油，金山區漁會向德翔海運提出民事求償，一審判德翔賠1.6億多元。二審今天認定，金山漁會無法證明有漁業損害等，改判德翔免賠，可上訴。

德翔海運公司所屬德翔台北貨輪，民國105年3月10日因失去動力擱淺導致船體破裂，重油污染新北市石門與金山沿海。

金山區漁會主張，傳統岸際採捕漁業，包括螺貝類、小章魚及石花菜等，這兩年因污染嚴重歉收，且沿岸漁獲捕撈量也不如預期，嚴重影響漁民生計，共計9146名 會員受有漁業收益減少的損害，以漁會名義向法院提出損害賠償訴訟，要求德翔海運賠償新台幣1.7億元。

一審台北地方法院判決，德翔海運須賠償金山區漁會1億6253萬多元。德翔海運提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，改判德翔海運免賠。還可上訴。

二審指出，依據農委會水產試驗所委託海洋大學製作的「德翔台北號貨輪油污事件生態損失及復育評估期末報告」，環保署對德翔海運科處罰鍰及環境講習等相關證 據，本件漏油事故確實造成海洋污染。

不過，除了177名漁船所有人及因漁船、漁網具遭汙染提求償者外，金山區漁會不能證明其餘近9000名提告的人在事故發生前、後有從事漁業活動的事實，且依資料統計魚貨產值在104年至106數量增加，價值也無減少，不能證明漁民受有漁業損害。

二審合議庭指出，漁業損害為純粹經濟上損失，非民法保護的客體，漁民也沒有法定權利遭受侵害，金山區漁會不能證明事故受有漁業損害，與侵權行為的要件不符，請求損害賠償無理由，廢棄原判決，改判德翔海運免賠。