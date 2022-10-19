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「謝謝法官叔叔阿姨！」霸凌師遭重判4年半 解離昏厥受虐童寫感謝狀

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北部一所實驗國小高年級學童被劉姓音樂老師凌虐長達1年，劉依刑法妨害幼童發育罪重判4年6月；案子審理時，被害人寫感謝狀給法官表示「謝謝法官叔叔、阿姨為正義發聲，謝謝」，文字寫實且令人動容。

法院量處劉姓老師重刑，指「學童時常解離、昏厥，無法正常就學始告終，劉甚至威脅學童不得告訴他人，且得知學童無法承受痛苦而向母親透露後，劉反變本加厲施以更嚴酷暴行，侵害被害人身體法益甚鉅」。

學童在案件審判時，寫感謝狀子給法官，表示「法官叔叔、阿姨好，很抱歉因身體欠佳，解離發作、做噩夢，所以無法清楚、完整的到庭向您們解釋說明，還請見諒。離那件事發生已經過了4年，發病後過了3年，雖然我長高了，變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中」。

學童的狀子說「我的耳中，都是那時被劉先生辱罵的聲音，腦中都是被劉先生毆打的畫面，根本無法專心思考或上學，不能像其他同學一樣開心地生活，尤其每晚的解離次數有10次之多，每次解離都要將近10分鐘，解離時，腦中都會浮現被打罵的畫面和那恐怖教室的場景，至今揮之不去」。

學童表示「我因為這場病已經不知道多久沒有睡過1次好覺了，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等。最後謝謝您們花費許多時間和精力來審理此案，希望您們基於客觀立場詳細了解事情的經過後，做出合理的判決，為正義發聲，謝謝。」

法院調查指出，劉姓老師與被害學童的父、母關係良好，才會請被害學童照顧自己的兒子，不過，劉一面凌虐學童、一面與學童父母維持友好。

被害學童家長向法院陳述「案發後4年來，被害學童每天都受解離、噩夢折磨，身體不舒服，也影響睡眠，他們每天看著孩子受虐，有多心疼、有多殘忍，每晚必須安撫孩子入睡直到半夜，全家人都受影響」。

學童的父母表示「兒子也想去上學，但解離失憶、尖叫撞頭等病情影響學習，更影響師生上課，難以被師生接納，影響人際關係」。

學童的父母還表示「兒子多次在解離期間滾下樓梯，也常摔得滿身傷，在青春期的年紀，飽受折磨和異樣眼光，只能在家休養自學，孩子還說經過這件事，他這輩子都不會快樂，希望司法給予劉嚴厲的刑責」。

示意圖／ingimage
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兒子 父母 睡眠

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