張錫銘18次申請假釋遭駁回 監所關注小組：救濟制度無用

受刑人張錫銘不服假釋遭駁提行政訴訟今被駁回，監所關注小組理事長陳惠敏說，很遺憾在行政法院的保守與躊躇之間，仍讓矯正署得透過寬泛的行政裁量，恣意地否決掉受刑人生命的各種可能。她說，與張先生的家人仍會陪伴著張先生繼續走下去，努力的讓一切努力被看見。

陳惠敏指出，本次判決結果正如最後言詞辯論庭中所呈現的一樣，矯正署不斷的將張先生申請被害人修復被檢察署駁回一事，理解成張先生的推諉卸責，法官也進一步責難張先生，認為張先生應當透過家人與朋友來與當事人達成和解。

她說，這樣的見解卻都忽略掉在監受刑人的人身自由受到拘束的事實，並非如同一般人，或是審判與偵查中的被告，仍得以透過各式通訊設備、交通工具等方式自由來往，並決定何時開啟與如何開啟與被害人的修復。

她表示，家人與朋友不該成為被連坐處罰的客體，「一人做事卻要親友承擔的被害人修復難道是我們所樂見的嗎？」更何況透過加害人與被害人私下接觸的方式，而不是由國家作為中介主導的修復更可以確保修復過程的順利？亦或最終只是淪為弱弱相殘的悲劇。當受刑人依據法令並合法申請國家管道卻處處碰壁時，到底是誰在推諉卸責？又是誰不願意促成加害人與被害人的修復？

她指出，在張先生的案件中可以清楚看到，所有的判決爭點都正好凸顯了當前假釋制度的困境與危機。實際上，這些問題都不會因為矯正署的勝訴而獲得妥適的解決，未來也只會持續不斷的發生與面臨挑戰。

她點出，當前假釋制度的三大困境，一、假釋規範模糊不清：目前假釋的規定是依照刑法第77條辦理，亦即有悛悔實據者得許假釋出獄，但是所謂「悛悔實據」指的是什麼卻從來沒人說得清楚，不管法務部或矯正署出了再多的規範與試圖明確化其內涵，最後在審判中的呈現就是矯正署的一句「綜合判斷」。

二、假釋救濟制度無用：在釋字691號解釋後，雖然正式承認了受刑人得以針對假釋准駁決定進行訴訟，但是實際上正如小組先前曾經針對本號解釋後的判決進行實證調查，十年之間僅有一件因為登載錯誤而成功的案例。