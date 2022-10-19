51歲色大叔性侵小六男童 手機還藏3少年露鳥照

台中51歲張姓男子透過臉書認識國小男童，張男不但引誘男童自拍露鳥照，還南下在男童家中發生性行為，男童家人發現後報警，檢警在張男手機裡，還發現有3名國中青少年的露鳥照，張男坦承誘逼青少年拍下下體照，檢方複訊後聲押獲准，今偵結後依妨害性自主等罪嫌起訴，移審後雄院裁定續押。

張男今年3月在臉書認識就讀小六的男童，取得男童信任後大開黃腔，一步一步引誘男童拍下露鳥照，結果懵懂無知的男童拍照傳給張男後，張取得男童私密照後，竟以散布裸照要脅男童拍下更多下體照給他欣賞。

今年5月時，張男更大膽南下高雄，在男童家中發生性行為，家人發現男童舉止詭異，追問以後才發現碰上色大叔，氣得報警處理。警方獲報後，前往張男台中市住處搜索。

檢警發現除了高雄國小男童受害外，手機還有3名就讀國中的青少年私密照，3人都被張男以同樣手法，引誘、威脅拍下裸露下體照給他欣賞，因罪證確鑿，當場逮捕張男，雄檢複訊後依妨害性自主等罪聲押獲准。