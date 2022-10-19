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不滿分手貼猥褻海報詆毀女方 海巡署校級科員遭訴
海巡署一名張姓科員因不滿原本交往的戴姓女下屬跟他分手，竟將兩人熱戀時的鹹濕對話和女方照片、姓名，製作成3張猥褻海報貼在海巡署測考中心明顯處供人觀看，詆毀女方名譽，台北地檢署今依散布猥褻物品及加重誹謗罪起訴張男。
檢方調查，身為校級軍官的張男2019年間因督導下級業務結識女方，兩人於是開始交往，去年4月因故分手。但張男心有不甘，分手後不斷騷擾女方並要求復合遭拒。
去年11月至今年3月間，張男恰好與女方同時在北市海巡署教育訓練測考中心，分別接受軍官研究班訓練，不料他竟於今年3月2日晚間，將雙方熱戀期的鹹濕對話及女方照片、姓名，製作成檔案名「淫截圖」的猥褻海報後列印出3張。
隔天一早，張男便上述將海報，分別張貼於海巡署測考中心行政大樓2、3、4樓的資源回收處上方，使往來同仁均得以觀看，後來一名林姓學員發現，趕緊回報上級，海巡署政風室立刻介入調查並通知女方，除由戴女提告，海巡署也將張男函送檢方法辦。
張男到案後，雖坦承製作散布上述猥褻海報，卻對犯意、動機和目的避重就輕，檢察官認為他犯後態度不佳，僅因不滿分手便騷擾和散布兩人私密對話，意圖詆毀女方名譽，因此建請法院量處適當之刑。
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