國小老師拗學生照顧兒子　把「別人小孩」打到一天暈厥20次

北部一所實驗國小劉姓音樂老師，托學生照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為學生未盡全力，以鼓棒敲打生殖器，以摑掌、爆粗口虐童，被害學童身心俱創，曾經一天暈厥20次。台北地院依妨害幼童發育罪判劉有期徒刑4年6月。可上訴。

劉案發時是被害學童的音樂、聽覺藝術老師，與被害學童的父母互動良好；2018年8月30日劉的兒子進入學校就讀一年級，托學生照顧兒子的作息，不過，該學生偶有疏失，劉就在音樂教室施虐。

劉虐童以鼓棒打小腿骨、打生殖器、打巴掌、後腦杓、太陽穴、鼻梁，還會罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，也會勒住領子恫稱「如果你把這件事說出去，就完蛋了」，學童長期孤立無援。

被害學童2019年4月開始頭暈、腹痛、腹瀉，被父母帶往馬偕醫院就診，同年9月被害學童升六年級，發生多次「解離」，在課堂反覆暈厥、不斷尖叫求饒，後來轉診台大醫院兒童心智科，確診罹患「創傷後壓力症（Post-traumatic stress disorder，下稱PTSD）合併解離症狀，家屬提告。

劉否認施暴，稱「起訴書記載的事我都沒有做，我是被他構陷，如果小孩子說謊不叫構陷，難道他是在讚美我嗎？我很委屈、很無辜」。

法官調查，劉曾指導被害學童台灣民俗音樂合奏團，有請被害學童早上陪自己的兒子吃早餐、下課陪上廁所、陪裝水，並教被害學童陪兒子寫功課。

被害學童班導證稱，被害學童陸續頭痛、頭暈，頻繁請假，上課會突然昏倒，一整天大約10到20次；班導證稱，學童跌倒時身體抽搐，嘴巴唸「我不敢了，對不起劉老師，對不起，我不敢了」，還以雙手握住生殖器。

學務主任證稱，有一次學童在操場上暈厥，又有一次在諮商陳述時，學童當場看起來像是被人打巴掌做出防衛的動作，還會用手摀住生殖器，求饒說「劉老師對不起，我會好好照顧」，接著翻白眼30分鐘。

被害學童稱，他幫忙陪吃早餐、陪上廁所、陪裝水、陪喝水，1個月沒再照顧了，還盡量避免與老師見面；學童稱，照顧兒子是老師的責任，老師罵他「你知道有多麻煩嗎？你實在是太不應該了，我對你太失望」，他心裡不舒服。

法官認為，被害學童就醫前，從未完整揭露劉的犯行，2019年10月因無意識陳述被父親聽見，才說出劉的惡行，沒有理由誣陷劉；且，學童每周看診，不可能採取極端自傷的方式去構陷老師，劉犯行可確定。