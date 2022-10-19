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送快篩涉賄 新竹市里長參選人訊後5萬元交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市東區一名葉姓里長參選人，今年7月涉嫌在里內，以1到6劑不等快篩贈送給里民，此舉已涉嫌行賄，昨檢察官帶隊持搜索票前往搜索，並傳喚包含葉姓參選人在內9人，訊問後諭知葉以5萬元交保。

新竹地檢署指出，21日將進行候選人號次抽籤，選情日趨熱絡，檢方針對選舉假訊息、黑函與選舉賭盤的偵辦處理，會透過與轄內司法警察機關維持暢通的聯絡管道，並運用科技查賄設備，即時掌握資訊、適時澄清、強力掃蕩賭盤。

新竹地檢署檢察官葉子誠昨天指揮新竹市警察局第二分局、法務部調查局新竹市調查站及移民署新竹市專勤隊，偵辦新竹市東區一名葉姓里長參選人今年7月間曾贈送里民1至6劑不等快篩試劑涉嫌投票行賄案件。

最高檢察署檢察官宋國業、蔡瑞宗昨也代表檢察總長邢泰釗嘉勉新竹查賄團隊，指示辦案團隊需深入研究公職人員選舉罷免法刑事及法令內容，且針對不同的賄選型態剖析相應的偵查要領，也要從過去所累積的無罪判決案例中學習經驗，避免重蹈覆轍。

同時也指示查賄團隊應靈活調度人力，尤其應該將有限的偵查資源集中在賄選熱區及具有高風險候選人，且嚴守行政中立、偵查不公開及刑事訴訟證據法則，維持檢察機關客觀中立的執法立場，才能贏得人民的信任。

新竹 檢察官 2022大選 快篩 新竹市選舉

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