女大生無照騎車跑給警追、找朋友頂罪 二審逆轉判無罪

羅姓女大生前年無照騎機車載友人行經苗栗縣，遭警發現闖紅燈，經攔查不停，沿路闖紅燈、不當變換車道，逃了5公里後鑽進小巷逃逸。警方查出羅女涉案，但羅女找朋友頂罪，後來才露餡，一審認定羅女犯公共危險，判刑4月，二審逆轉，認定行為僅有違規，無致生往來危險的刑事責任，判無罪。

判決指出，羅姓女子（20歲）在台中市讀大學，前年7月23日凌晨2時許，騎友人的機車載王姓女子，行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路時，遭警方發現闖紅燈，警員開車在後方鳴警笛示意停車攔檢，但羅女不配合攔查，持續騎車逃逸，警方廣播「前方機車靠右停」，但羅女仍持續逃逸，途中有闖紅燈、未依規定變換車道、行駛車道線上等違規行為。

羅女最後鑽進小巷內，警車緩速通過後，羅女已不知去向，警方事後調閱監視器，查出車牌後，通知管姓車主到案，管稱機車是借給羅女使用，但羅女因無照畏罪，找來同校的湯姓友人出面頂罪。

不過警方詢問羅女後座王姓女乘客的證詞後，確認騎車的是羅女，而湯男也承認冒名頂罪，因兩名證人指證後，羅女才承認當時騎機車的是她，全案將湯男、羅女依頂替、妨害公眾往來安全罪起訴。

一審時，湯男被判刑3月、緩刑2年，羅女則被判刑4月，得易科12萬元，羅女與輔佐人羅父不服，提出上訴。

羅女與羅父抗辯，當時是凌晨時分，警方發動追車時，道路上沒有其他車輛，也沒有行人要過馬路，既然無人車往來頻繁，當然無損壞、壅塞及以他法致生公眾往來危險，警方是「創造犯意而構成陷害教唆」。