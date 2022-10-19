調查局組長變性騷狼！6女調查官控他拍臀、碰胸罩、談乳暈顏色

時任調查局桃園市調查處組長高得志被控性騷擾6名女調查官，言談中要求餵食、脫掉外套、看泳裝照、談論性行為次數和乳暈顏色，甚至故意碰觸胸罩、拍屁股，調查局記1大過並調離職務，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判高敗訴，可上訴。

高得志任職桃園市調站組長期間，被6名女調查官集體控訴性騷擾，他多次趁拿東西或看女性同仁的手機時，觸碰女方的手臂、拍大腿、肩部、手腕、手臂內側，並觸碰到胸罩。

高在工作中也曾要求女性同仁餵食，調侃女方除毛是否會除私密部位，在LINE群組對話表示要看女同仁脫外套、泳裝照，甚至談及性行為次數、女生是否會在意乳暈顏色。

高不滿調查局記他1大過，並調至基隆市調站，提行政訴訟否認性騷擾，表示談話中手勢較大，是個人習慣性動作，群組對話是開玩笑的，沒有性暗示，若同仁感到不舒服會道歉改正。

高表示是女調查官遲到、蹺班、延宕公文等惡習，他基於監督職責偶加責備，才被對方報復誣陷，並指調查局記大過有違誤，請求撤銷處分。

北高行勘驗搜索現場錄影畫面，見高趁女調查官轉身撿拾地上物品時，伸手拍打女方臀部2下，明顯是刻意拍擊，而非無意間碰觸，確實達到冒犯性舉動。