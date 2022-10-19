花蓮某鄉長司機涉嫌包2千元賄選 羈押禁見獲准

花蓮再次發生 賄選 案，某山地偏鄉 鄉長 參選人的江姓司機，涉嫌以關懷弱勢為名義，用2千元紅包賄選。 花蓮 地檢署昨天發起搜索，通知江男、鄉長參選人及疑似受賄民眾共6人到案說明，經檢方訊問後，認為江男嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。

據了解，江男擔任某爭取連任的鄉長參選人司機，日前在關懷弱勢餐會時，私下用2000元現金紅包，贈送給鄉內弱勢族群，拜託選舉時投票支持該鄉長參選人，涉犯投票行賄罪嫌。不過該鄉長否認知情，稱司機做的事情與他無關。

地檢署指出，檢調警昨天早上持法院搜索票，針對花蓮縣某鄉長候選人江姓司機住處共2個地點搜索，並通知江男、某鄉長候選人及可疑受賄民眾共6人到案。

經檢察官訊問後，認江姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

截至目前，花蓮已查獲四起賄選案，第一起是鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在網路社群上，表明為里民免費洗車，用勞務方式換取選民支持，涉嫌賄選遭檢方傳訊調查，上月20日以3萬元交保；檢方偵查終結，本月7日依涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件提起公訴。

第二個是鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，檢方帶回詹嫌、鍾姓椿腳、可疑受賄選民共20人到案，鍾以10萬元交保，詹聲押後法官諭知30萬元交保。