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里長參選人送毛毯涉賄 中檢動用7名檢察官大陣仗搜索
台中市霧峰區丁台里施姓里長參選人涉嫌利用重陽節名義贈送價值約200元的毛毯，台中地檢署動用對應區整組共7名檢察官偵辦，並由主任檢察官帶隊指揮搜索17處，於選民住處扣得多盒證物，認定施男及其黃姓助理涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌疑重大，複訊後各命5萬元、2萬元交保候傳。
台中地檢署表示，全案因9月接獲丁台里有疑似賄選情資，經指派檢察官翁嘉隆偵辦發現霧峰區丁台里施姓里長參選人，利用重陽節機會以社區發展協會名義，贈送給選區多民里民「敬老禮品」，實則是價值約200元的高級毛毯，並藉此尋求支持。
檢方說，經蒐證多時昨認為時機成熟，由主任檢察官詹益昌帶隊，包括主辦檢察官翁嘉隆等一共7名檢察官，傾盡全組人力指揮調查局台中市調處、中機站及霧峰警方等54人，持21張搜索票兵分17路搜索。
檢方指出，昨依共傳喚施姓參選人、黃姓助理，及相關選民等一共28人到案說明，也在多名選民家中扣得16盒毛毯等證物，檢方複訊後認為施、黃涉犯選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，命各5萬元、2萬元交保。
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