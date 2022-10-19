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柬埔寨人蛇案今3人起訴 100萬賣「豬仔」器官全摘

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署偵辦柬埔寨人蛇摘器官案，循線查獲林姓、謝姓和蔡姓3名男女涉有重嫌，全案今天偵結，依違反人口販運防制法起訴。

檢方表示，柬埔寨人蛇摘器官案源於轟動一時的柬埔寨詐騙案，桃園地檢署檢察官邱健盛調查詐騙案時，在林姓女子手機發現仲介黃姓被害人前往柬埔寨摘除器官訊息，於是指示中壢分局深入追查。起先，被害人因為驚恐懼怕不敢陳述，但在檢察官勸説之下，終於鼓起勇氣指認，案件才有所突破。

檢方指出，林姓女子3人分工細膩，林女負責尋找器官買家，謝男負責找俗稱「豬仔」的詐騙受害對象，蔡男和另一名王姓男子（另案由嘉義地檢署偵辦）負責管理「豬仔」出境事宜。

謝男找上黃姓被害人後，佯稱到國外從事行政工作可獲6至7萬元薪水，再以健康檢查為由，帶黃男做完肝臟、腎臟和X光檢查，才叫人帶到機場送出國，前後共取得100萬元利潤。後來，買家因故不願進行器官交易，黃男才免於器官被摘局面，最後驚恐逃回國。

檢方指出，林姓女子等人貪圖錢財，不顧黃姓被害人性命，將其騙至柬埔寨供人摘取器官，對話甚至提及「全拆」，意即心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官全取，惡劣至極，建請法院從重量刑。

桃園地檢署。本報資料照片
桃園地檢署。本報資料照片

器官 柬埔寨 詐騙

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