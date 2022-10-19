張錫銘不服「假釋遭駁」提告 法官以30頁判決內容駁回訴訟

「惡龍」張錫銘申請假釋不成提行政訴訟，台南地院今駁回指出，台南監獄假釋會的決議並無拘束矯正署的效力，原處分認事用法並無違誤，並以卅頁判決內容駁回訴訟。

台南地院指出，依監獄行刑法第81條第1項規定「對於受刑人累進處遇進至二級以上，悛悔向上，而與應許假釋情形相符合者，經假釋審查委員會決議，報請法務部核准後，假釋出獄。」是以假審會決議僅供法務部矯正署參酌，並無拘束法務部矯正署的效力，仍須報請法務部核准後，始准假釋出獄。

且依刑法第77條第1項規定，被告「得」許假釋出獄，而非「應」許假釋出獄，此屬被告裁量權行使之範疇。基於權力分立原則，如別無違法情事，應屬合法，行政法院不得逕行取代被告，以自己的合目的判斷另為判斷及裁量決定。。

台南地院指出，矯正署以張「有傷害前科，復持槍射殺被害人，並於逃亡海外返國後再度組成犯罪集團，共同持有數量多且殺傷力強大的槍械公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行嚴重危害公眾安全及社會安全，且無和解或賠償相關紀錄，所以有再行考核之必要」為主要理由，決議未通過假釋。

且以張涉多件擄人勒贖還有殺人罪，犯行造成被害人死亡，犯後沒有和解跟賠償相關紀錄，認張犯殺人、擄人勒贖、槍砲等罪，犯行剝奪他人生命，並致多名被害人受有財產損失，嚴重危害社會治安，其犯行情節非輕；犯後無任何和解計畫或賠償相關紀錄，犯後態度非佳；矯正署依法將事項列為審查張假釋的重要參據，並於綜合判斷其悛悔情形後，決議不予許可假釋，並非無據。

台南地院表示，張向檢方聲請與刑事案件被害人或家屬和解一事，台南地檢署今年3月間以書函表示「經本署審查評估後，認重大暴力犯罪須由被害人一方主動發起，台端之聲請未符開案條件，不予開案。」已指明重大暴力犯罪須由被害人一方主動發起，才符合開案條件，張自得積極與被害人連繫，請被害人主動發起，促使地檢署開案，況被害人與其家屬可能不願再次受到影響或喚起昔日傷痛，國家更不宜主動介入，張以國家應負有促成雙方和解的義務，顯有重大誤解。

台南地院指出，張所犯殺人罪部分死亡1人，強盜擄人勒贖之被害人共12人，殺人未遂部分則有警員2名及被害人1名共3人受傷，其餘涉嫌毀損巡邏車等案件，均未賠償被害人或獲得原諒，張也未提任何可能和解的計畫書供被告審酌，況張在本次開庭前尚能透過其友人向外發聲，引起社會矚目，其主張在獄中無法對外連絡，惟有國家應負有促成雙方和解的義務等語，難以採信。