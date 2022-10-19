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急煞害女乘客撞斷5根肋骨 法院判公車司機無罪：非「任意」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中譚姓公車司機因行進中急煞，導致站立的白姓女乘客前撲撞到刷卡機斷了5根肋骨，檢方依過失傷害罪嫌起訴譚；法院查，譚當時是因前方小客車突然靜止，為避免撞上才緊急煞停，反應時間也僅有2、3秒，認定譚煞車是必要安全措施，非「任意」煞車而無過失，判他無罪，可上訴。

檢警調查，譚姓司機去年3月11日早上8點多開車載白女等乘客，途中行經北區五權路、學士路口卻驟然煞車，當時白女站在公車後門旁，她雖手握扶手仍因突然煞停的反作用力身體往前撞倒刷卡機，當場造成左側5根肋骨閉鎖性骨折。

白認為司機有過失，報警對他提告過失傷害罪嫌，經檢方向法院聲請簡易判決處刑；審理時，譚堅決否認犯行，辯稱當時因前方小客車突然煞車，自己為避免追撞才把煞車踩死，且車內有貼警告標語，乘客應於公車到站靜止再起身下車，認為自己沒有過失。

法院指出，依據道路交通安全規則第94條第2項規定，汽車除遇突發狀況必須減速外，不得任意驟然減速、煞車或於車道中暫停；而白女說她當準備下車視線看公車側邊，顯現她未注意司機和前車距離、未留意前方是否突發車況而需緊急煞停，難認譚有「任意驟然煞車」的過失。

法院再勘驗公車行車記錄器，發現確實因前方小客車突然完全煞停，譚也緊急煞車，他緊握方向盤、身體往前傾，可見譚是為了避免追撞才緊急煞車，且反應時間僅有2、3秒，譚急煞顯是必要安全措施，並非任意驟然減速、煞車，難認有過失，一審判他無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 行車記錄器

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