18次假釋遭駁回！張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

「惡龍」張錫銘1995年間犯共同殺人、擄人勒贖及槍砲等案件，經法院判處無期徒刑確定，現在台南監獄執行，獄方去年10月提報其第16次假釋案，法務部審核後作成不予假釋處分，不服提起復審，遭矯正署駁回，張提行政訴訟，台南地院今天宣判，駁回訴訟。

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，最近5年申請假釋18次都遭駁回。台南監獄去年10月提報其第16次假釋案，法務部審核後作成不予假釋處分，不服提起復審，遭矯正署駁回，他提行政訴訟。

張本月5日親自出庭，引用前大法官許玉秀的話，希望「亞洲人權法院就是一個受苦的人可以喊痛的地方，而他們的痛苦需要得到撫平。」法院就是受苦的人可以喊痛的地方。

他希望矯正署不要對張錫銘有特別待遇，16次假審會換了典獄長，就決議不通過，「這是我無法理解的地方」。他細數在獄所所受的差別待遇外，強調他在獄中真的努力改過遷善，但自己有心向上，卻不被看見。

他以曾關押在台中監獄楊世銘為例，曾判死刑而改判無期徒刑，2020年2月假釋，2020年11月獲准，他說楊3個月通過假釋「特快車」。同時，他也以同案被告均已假釋出獄。

矯正署說，同案10名被告依惡性程度有所區別，同案其他惡性、刑期輕，其中，詹龍欄也是被判二個無期，現已假釋出獄，惟詹被關押20年才核准。