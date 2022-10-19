躲死？司法院稱「死刑犯會不斷聲請釋憲」 曾銘宗：開什麼玩笑
立法院司法及法制委員會今開會，死刑執行再次成為焦點，司法院秘書長林輝煌承認死刑犯會不斷以各種理由「接續」聲請釋憲，立法委員曾銘宗脫口「開什麼玩笑，有沒有解決的方式？」
司法院函請立法院審議憲法訴訟法部分條文修正草案，林輝煌表示，憲法訴訟法自1月4日起施行，現行條文部分規定有優化調整必要。
林輝煌舉例，法規範憲法審查案件類型，主管機關或憲法法庭指定的相關機關為相對人，在體系與適用上滋生困擾；關係人以及聲請裁定許可擔任法庭之友的相關規定，宜明定、強化；宣告違憲法規範溯及失效的憲法法庭判決，未設效力規定，宜予補足。
他說，對於適用違憲失效的法規範所作成的確定裁判，賦予一般性、溯及性救濟效力，宜調整回歸規範體系；就適用違憲立即失效的法規範作成的刑事確定裁判以外之確定裁判，未執行或執行未完畢者一律不得再予執行的妥適性，也有檢討修正必要性。
立委曾銘宗質詢時問說，憲法法庭成立後是否有提升效率？他認為制度實施才幾個月就要修15條、增訂1條，代表當初制定有缺失、立法倉促。
曾銘宗話鋒一轉說，24日要討論死囚聲請釋憲案，後來決定要對外公開，為何當初選擇不公開討論？林輝煌回答說，當初沒有對外界清楚說明，這方面抱歉。
憲法法庭書記廳長許辰舟表示，記者可以透過質播觀看，但可能沒有空間供記者旁聽。曾銘宗問這次要討論「更二連身」條款、法官迴避議題，38個死囚有34人涉及此解釋案，「全卡在這裡合不合理？」
林輝煌表示，釋字第476號解釋宣示死刑合憲，但死囚會不斷以各種理由聲請憲法法庭解釋，憲法法庭加快審理速度，造成死刑無法執行。至於「更二連身」條款，希望明年上半年作出判決。
林說，既然死刑未違憲，沒有「一直宣告」的必要。曾銘宗詢問，死囚一直聲請釋憲，究竟何時才能執行？法務部次長蔡碧仲表示，若符合執行規範，就執行。曾銘宗不滿法務部與司法院兩單位「互推」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言