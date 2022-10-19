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電動自行車納管11月上路 中警昨向百名移工宣導免觸法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

因應微型電動二輪車新法在11月上路，未來移工愛用的「電動自行車」將掛牌納管，台中市第六警分局轄內的移工數量，屬於台中市前三名，六分局在昨天前往移工較多的工廠等場所宣導，有百名移工參與，希望移工在新法實施後，能夠遵守法令，不要誤觸法網。

第六警分局表示，今年11月30日起，微型電動二輪車必須掛牌才能上路，且改為年滿14歲才能駕駛，修法前因「電動自行車」入手門檻相對較低，且無需駕駛執照，成為外籍移工往來交通首選，進而成為該種二輪車使用人口大宗。

六分局說，分局瑣轄的西屯區外籍移工人數是台中市前三名，多使用電動自行車代步，所以昨天選擇前往移工人數較多的公司、工廠及小吃部等場所，觸及移工人數約100人，藉由此次交通安全結合預防犯罪及婦幼宣導，發送中、英、泰、越南、印尼等5國語言之宣傳單，加強宣導微型電動二輪車即將掛牌納管及警方針對治、交安執法作為。

六分局說，另外也向移工宣導，過去移工騎乘電動自行車，常見的違規包括闖紅燈、違規轉彎、未戴安全帽、車輛改裝（燈光、喇叭、車體）、超速，以及酒駕等；另移工離鄉背井來台工作，為解鄉愁同國籍容易成群結黨，飲酒鬧事、酒駕及聚眾鬥毆，影響社會治安，同時宣導酒駕或聚眾鬥毆都是違法行為，還有可能因此無法繼續在台工作。

分局長蔡元戎強調，酒駕及聚眾鬥毆都已修法加重刑責，微型電動二輪車將納入牌照管理，警方持續透過治安、交通宣導及加強執法，以減少治安事件及交通違規情事，維護轄區治安及用路人交通安全權益。

電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供
電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供
電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供
電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供
電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供
電動自行車將在11月納管，台中市第六警分局昨前往數家工廠，向移工宣導新規定。圖／第六警分局提供

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