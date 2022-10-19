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議員1票500元？ 苗檢諭知涉賄2樁腳各5萬元交保

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署查獲今年選舉首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以1票500元賄選，專案小組昨天搜索扣案賄款9500元，依投票行賄罪犯罪嫌疑重大，諭知2人各以5萬元交保。

苗栗地檢署接獲檢舉賄選情資，指派檢察官石東超指揮新竹市警察局刑警大隊、苗栗縣警察局頭份分局，及調查局苗栗縣調查站偵辦，經向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後，專案小組昨天發動搜索，傳喚涉案4名樁腳，及12名選民到案說明。

檢察官訊問釐清案情，扣案賄款9500元，查出王姓、鄧姓樁腳涉嫌以每票500元，作為支持第五選區鄭姓縣議員參選人代價，諭知5萬元交保候傳，其餘涉案人均請回。

苗栗地檢署指出，候選人本應以政見爭取選民的認同，若以賄賂或不正利益作為換取選票的對價，破壞選舉公平，斲傷清明政治。苗栗查賄團隊已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事，必定從嚴從速偵辦。

地檢署對於所有檢舉案件均有嚴謹保密措施，若發現賄選情事，請拒絕賄選、勇於檢舉不法，檢舉專線：0800-024099按4，共同為乾淨選舉努力。

苗栗地檢署查獲2名樁腳涉嫌以1票500元賄選，諭知2人各以5萬元交保。圖／本報資料照片
苗栗地檢署查獲2名樁腳涉嫌以1票500元賄選，諭知2人各以5萬元交保。圖／本報資料照片

賄選 樁腳 2022大選 苗栗縣選舉

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