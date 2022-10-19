新藥股生華科前總座涉內線 宋台生100萬元交保

新藥股生華科技前總經理宋台生，被控去年退休前夕，明知其退休可能導致公司股價下跌，但宋為規避手中股價下跌，在利空重訊公告前路陸續出脫上千張持股，藉此避損約3000萬元；調查局台北市調查處昨天搜索五處地點，約談宋男及表妹共五人到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命宋男100萬交保、限制出境。

同案約談包括生華科技人事經理陳怡樺、會計經理蔡慧如各交保10萬元；資深財務經理黃慧珊交保5萬元、宋台生實質海外公司「BIO科學」登記負責人張友君（宋台生表妹）請回；宋台生坦承有內線交易，願意繳交不法所得，其餘4人也因知悉重大訊息出脫持股，但張數不多。

據調查，宋台生退休生效日是今年元旦，去年退休消息傳出後，生華科技股價出現兩根跌停；檢調追查，宋台生多年在英屬維京群島設立「BIO」紙上公司，登記負責人是張友君，但實質由宋台生掌控，該公司專門替宋台生節稅與買賣股票。

調查顯示，生華科技去年10月下旬提案要宋台生卸任總經理，宋台生獲悉後，當天即以「BIO」公司名義，透過網路下單拋售持股，交易張數多達1000張，當時生華科技股價是110元，利多消息公告後，股價一路下探89.5元，宋台生從中避損3000萬元，涉及內線交易。

由開發銀前董事長胡定吾擔任董事長的生華科技，因與宋台生交情匪淺，依照公司章程，總經理70歲須退休，宋台生去年就已72歲，但胡定吾仍替宋台生特別爭取延退1年，生華科技去年內部開會，通過宋台生退休案。

據調查，生華科技在去年11月11日宣布宋台生退休，該公司同年10月才宣布新冠新藥二期臨床數據良好，將全力拚三期臨床、加速國際授權合作，宋台生突然公告退休，引起矚目。