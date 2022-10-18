新藥股生華科前總經理涉內線 宋台生移送北檢偵訊

新藥股生華科技前總經理宋台生，被控去年退休前夕，明知退休可能導致公司股價下跌，但為規避手中股價下跌，涉在利空重訊公告前，陸續出脫上千張持股，藉此避損約3千萬元；調查局台北市調查處18日搜索約談宋男及表妹共5人到案，晚間依違反證交法移送台北地檢署複訊，恐有強制處分。

同案約談包括生華科技陳姓人事經理、黃姓資深財務經理、宋台生英屬維京群島紙上公司登記負責人張友君（宋台生表妹）、蔡姓會計經理；據了解，這4人也因知悉重大訊息出脫持股，但部分人承認內線交易，部分否認。

由開發銀前董事長胡定吾擔任董事長的生華科技，因與宋台生交情匪淺，依照公司章程，總經理七十歲須退休，宋台生去年就已經七十二歲，但胡定吾仍替宋台生長特別爭取延退一年，新華科技去年內部通過決議，以宋台生「不適任」為由，通過宋台生退休案。

據調查，生華科技在2011年11月11日宣布宋台生退休，該公司同年10月才宣布新冠新藥二期臨床數據良好，將全力拚三期臨床、加速國際授權合作，宋台生突然公告退休，引起矚目。

宋台生當時還發表「致生華科團隊和股東的一封信」，強調「老兵不死，只是逐漸凋零」，他強調自己從2012年與胡定吾共同創立生華生技，以不到4年半的時間上櫃，創下台灣生技產業的紀錄。