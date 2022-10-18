最貪公務員徐漢否認又串供 羈押9個月後法官又延押

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初辦公室遭搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴，移審至今羈押長達9個多月，但徐至今仍否認犯行，且認定他有勾串共犯及證人及逃亡之虞，裁定10月25日起延押二個月，並禁接見、通信。

徐漢辯護人主張，徐漢非暴力犯罪，且無再犯之虞，並遭中油調整職務為管理師並停職中，對中油及其他人已喪失影響力，盼法院給予交保機會。

法官認為，徐漢縱使遭調整職務並停職，但檢方提解徐與其他同案在押被告搭乘囚車移審地院時，還能在遭拘禁且只有短暫接觸的情形下，要求同案被告更改口供，難認他能自我約束，不做勾串共犯或證人的行為。

加上徐漢曾任中油煉製事業部執行長，位高權重，涉案各次犯行居於主要地位，犯罪所得、犯行次數相當多，涉案情節重大，恐面臨之刑期非短，認徐有逃亡之虞。