為取得派下員資格跑去變性 律師籲讓女性堂堂正正祭祀

祭祀公業條例規定施行前已存在的祭祀公業，派下員為設立人及其男系子孫，出嫁的女兒無資格，有民眾認為這違反憲法平等權、結社權、財產權和契約自由，聲請憲法法庭解釋。憲法法庭今行言詞辯論，聲請人訴訟代理人陳建宏說，實務上甚至出現女系子孫為了成為派下員而變性，懇請憲法法庭宣告爭議條文違憲。

爭議條文為祭祀公業條例第4條第1項後段規定「本條例施行前已存在之祭祀公業…無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）。」及同條第2項前段規定「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。」

本案有兩組聲請人，委任律師都主張規定以「性別」作分類，以男系子孫為主的派下員制度，隱含重男輕女、以夫為尊的傳統文化因素，強化了對女性歧視的不良習俗，違反身分正義，與條例的立法目的無關。律師也認為司法院釋字第728號解釋未涵蓋爭點，應予補充或變更。

內政部主張祭祀公業存在的主要目的是「祭祀祖先」，規定是遵循有祭祀者始得為派下員的原則，實質上是以「有無祭祀負擔之人」為認定標準，而不是以性別為區分標準；而且起爭議的規定所規範的對象是祭祀公業條例施行前已發生的既成事實，考慮法的安定性，性別平等並非當然凌駕於法的安定性與法不溯及既往原則。

本件聲請案的主案源於高雄市「祭祀公業李祿」派下員李屋獨生女兒李奧1937年出嫁後改名陳奧，祭祀公業李祿2014年申報派下員系統表時，未將已出嫁的陳奧列為派下員，她的3名子女認為李屋辭世後，除陳奧外沒有其他繼承人，依當時的習慣，當然可以繼承李屋的派下權，因此向法院提「確認派下權存在」訴訟，但敗訴確定。

另一組聲請人則是設立台南祭祀公業黃再的黃葉後代。黃葉無男丁，長女早夭，次女黃緣招贅許代，黃緣與許代生了2個小孩，長子姓許、次子姓黃，黃緣4名姓「許」的孫子認為「女子之招贅夫…亦得為派下員」，主張他們也有權繼承，也打輸官司。

憲法法庭請教授王泰升、鄧學仁與副教授官曉薇、中央研究院副研究員曾文亮提供專業意見。王認為現今社會有少子化的現象，祭祀公業制度既是為享祀者所設，派下員資格應包含男系及女系子孫。鄧認為祖先應由有意願慎終追遠的子孫祭拜，不應分性別，若宣告違憲，他建議參考家事事件法第163條的相關規定修正。

曾文亮認為祭祀公業與傳統家族制度系出同源，反映漢人以父系為中心的家族觀，但從歷史發展來看，民法修改重視性別平等、世代平等，祭祀公業應與時俱進。官曉薇和指定鑑定機關監察院國家人權委員會都主張，國家有義務採取適當措施消除現實上存在的性別不平等。

至2020年間，各縣市完成登記的祭祀公業法人共995家、派下員19萬5017人，女性只有1萬7852人。大法官蔡宗珍質疑，就法論法，是否已婚女性完全沒機會得到派下權的資格（無論娘家或夫家）？內政部表示，依現行法律，已婚女性確實無資格，內政部也承認這對女性有重大影響。