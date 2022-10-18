四旬男長期酗酒直到陳屍臥室流屍水發臭 家人才發現已過世

南投埔里一名46歲男子因酗酒問題與家人關係不睦，近期關在臥室多日，因房內飄出臭味，家人開門查看才發現他陳屍床上，且已流出屍水；而經檢警相驗，無明顯外傷，排除他殺，並根據其心血管、營養不良等病史，研判應是酒後猝死。

據了解，該名男子平時打零工維生，與妻子離異多年，離婚後與胞妹一家人同住，但他常因自身家庭破碎，心情不佳，時常獨自躲在自己的臥室內藉酒澆愁，其打工所得幾乎也都用來買酒，也疑因長期酗酒，身體健康狀況不佳。

而其家人過去曾多次苦勸他戒酒，但並未成功，甚至為此發生爭執，所幸漠視他的飲酒行為，雙方關係更加疏離，造成同住一處卻鮮少互相關心，未料近期竟有臭味從該名男子的臥室內傳出，家人察覺有異，前往查看才發現，男子陳屍床上。

警方獲報到場確認時，男子遺體已流出屍水，研判死亡至少已有3天，而其胞妹向警方供稱，她多天未見到哥哥，但因他鞋子在家，以為哥哥就跟平常一樣窩在房裡喝酒，就也沒有多想，未料竟卻發生憾事。