前總座宋台生涉內線交易 生華科：個人行為

生華科爆出內線交易疑案，前總經理宋台生等人，在宋去年宣布退休之前透過內線交易避損，對此，生華科表示，純屬前員工個人行為，不予評論。

2021年10月，生華科召開法說會，宣布治療中症的新冠肺炎新藥，將與國際藥廠合作執行三期臨床，台灣也有望列入收案名單，引起生技界不小討論，各界相當期待。

但去年11月11日生華科就宣布總經理宋台生退休，而市場預期宋的退休可能影響第三期臨床及加速國際授權合作，股價因此出現波動出現兩根跌停，宋卻在退休消息的重訊發布前，賣股避損，因而涉嫌內線交易而被約談。

生華科表示，公司一向恪守法律，並對員工三申五令尊法之重要性，宋台生涉內線交易純屬前員工個人行為，與公司無關，而公司並未遭到搜索，財務業務亦未受影響，營運一切正常，相關案件因已進入司法調查因此不予評論，有關本公司之財務業務資訊，請以公開資訊觀測站公布為準。