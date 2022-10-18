快訊

避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前總座宋台生涉內線交易 生華科：個人行為

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

生華科爆出內線交易疑案，前總經理宋台生等人，在宋去年宣布退休之前透過內線交易避損，對此，生華科表示，純屬前員工個人行為，不予評論。

2021年10月，生華科召開法說會，宣布治療中症的新冠肺炎新藥，將與國際藥廠合作執行三期臨床，台灣也有望列入收案名單，引起生技界不小討論，各界相當期待。

但去年11月11日生華科就宣布總經理宋台生退休，而市場預期宋的退休可能影響第三期臨床及加速國際授權合作，股價因此出現波動出現兩根跌停，宋卻在退休消息的重訊發布前，賣股避損，因而涉嫌內線交易而被約談。

生華科表示，公司一向恪守法律，並對員工三申五令尊法之重要性，宋台生涉內線交易純屬前員工個人行為，與公司無關，而公司並未遭到搜索，財務業務亦未受影響，營運一切正常，相關案件因已進入司法調查因此不予評論，有關本公司之財務業務資訊，請以公開資訊觀測站公布為準。

生華科前總經理宋台生涉嫌內線交易遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影
生華科前總經理宋台生涉嫌內線交易遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影

內線交易 新冠肺炎 生技

延伸閱讀

生華科前總經理宋台生退休前內線交易 北檢搜索約談

苗縣議員參選人劉治竑酒駕累犯入獄 選委會報請撤銷資格

金融大股東干政還有未爆彈？金管會證實：有檢舉案

監管社群卻擁科技股…WSJ：官員持股 五分之一涉內線交易

相關新聞

生華科前總經理宋台生退休前內線交易 北檢搜索約談

上櫃公司生華生物科技公司前總經理宋台生，於2021年11月退休前夕，明知其退休可能導致公司股價下跌，仍在公司就其退休發布...

義大利商人跨海和空姐媽爭女兒親權 最高法院判決理由曝光

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，官司結果出爐前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」...

四旬男長期酗酒直到陳屍臥室流屍水發臭 家人才發現已過世

南投埔里一名46歲男子因酗酒問題與家人關係不睦，近期關在臥室多日，因房內飄出臭味，家人開門查看才發現他陳屍床上，且已流出...

前總座宋台生涉內線交易 生華科：個人行為

生華科爆出內線交易疑案，前總經理宋台生等人，在宋去年宣布退休之前透過內線交易避損，對此，生華科表示，純屬前員工個人行為，...

少年無照騎車吞67張罰單、積欠53萬罰款 母嘆「一時貪玩划不來」

桃園市一名李姓少年愛玩，經常無照騎車，又未戴安全帽、闖紅燈，被開67張違規罰單，積欠高額罰鍰53萬元，現在因為還不出錢，...

金馬和司法影展再合作！阮國非、蘇炳坤紀錄片列入精選電影

司法院今舉辦2022司法影展開幕記者會，也是司法影展與金馬影展第四度合作，活動由「客家妹」陳明珠主持，並邀請金馬影展執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。