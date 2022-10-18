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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

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少年無照騎車吞67張罰單、積欠53萬罰款 母嘆「一時貪玩划不來」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市一名李姓少年愛玩，經常無照騎車，又未戴安全帽、闖紅燈，被開67張違規罰單，積欠高額罰鍰53萬元，現在因為還不出錢，恐被強制執行。法務部執行署桃園分署呼籲民眾遵守交通規則，以免財產遭扣存、扣押。

執行署桃園分署今年7月開始追蹤李姓少年積欠罰鍰案，可多次查訪均無人應門，後來從鄰居口中得知其父母離異，母親在夜市擺攤，家境並不富裕，而李姓少年喜歡騎車和朋友四處遊玩，因此常有無照駕駛、闖紅燈等違規，甚至因為交壞朋友，吸毒騎車被取締員警發現。

李母收到執行署通知，昨天帶著李姓少年到桃園分署說明，希望能分期繳納償還；李姓少年聽聞自己積欠的罰鍰超過50萬元也大吃一驚，得知罰鍰沒辦法打折也相當後悔。他表示自己願意到超商打工慢慢償還，但一個月只想還1千元，最後因為積欠金額與分期償還金額差距過大，不符比例原則，協商最後破局。

李母嘆說，希望兒子能記取教訓，考取駕照，跟一般民眾一樣，自由騎乘機車上學及打工，不用躲警察，無奈因為毒駕被禁止考駕照一年，貪一時玩樂，代價卻如此昂貴，實在很划不來。

桃園分署表示，李姓少年情況雖不至於送監獄管收，但強制執行仍有可能對其財產做處分，輕則直接從往後的工作薪水和存款扣除，嚴重就會扣押其動產或不動產。因此，呼籲民眾遵守交通規則，收到罰單儘速繳清，以免被強制執行。

李姓少年（右2）和李母（右1）到執行署桃園分署說明。圖/桃園分署提供
李姓少年（右2）和李母（右1）到執行署桃園分署說明。圖/桃園分署提供

桃園 駕照 打工 吸毒

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