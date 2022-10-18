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金馬和司法影展再合作！阮國非、蘇炳坤紀錄片列入精選電影

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

司法院今舉辦2022司法影展開幕記者會，也是司法影展與金馬影展第四度合作，活動由「客家妹」陳明珠主持，並邀請金馬影展執行委員會執行長聞天祥、紀錄片導演蔡崇隆、張明右出席。司法院長許宗力指出，希望透過引介國內外不同的司法電影，促進司法和社會的對話，讓法律人和民眾共感共存，反思法治的價值與意義。

司法影展今年推出國內外的電影，囊括人權、犯罪矯治、性別等多元議題，聞天祥也在開幕記者會中透過3分鐘導讀精選的6部電影，包括日本「前科者」、美國「梅崗城故事」60周年重映版、德國「控告小布希」、法國「安妮要自由」及台灣導演蔡崇隆探討移工問題的「九槍」、導演張明右反思冤案的「從那天起，我們開始哭泣」。

許宗力表示，黑澤明導演曾說過「電影是一個容器，它可以容納人生的各種情感體驗」，電影中不乏司法題材，因為法律也是生活不可或缺的一部分；過去，民眾對司法是陌生的、排斥的，而邁入第4年的「司法影展」，即是希望藉由觀賞各國司法電影作品，讓法律人與民眾以電影為媒介，共感共存，反思法治的價值與意義。

許宗力指出，除司法影展外，明年初將實施的國民法官制度，更是一個難得與司法對話的機會，只要年滿23歲的台灣民眾都有機會走進法院擔任國民法官，與職業法官共同討論、一起審判，相信來自國民多元的觀點、生活經驗，可以反映人民的正當法律感情，讓司法的視角更加周全。

司法院長許宗力在司法影展致詞，希望引介國內外不同的司法電影，促進司法和社會的對話。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力在司法影展致詞，希望引介國內外不同的司法電影，促進司法和社會的對話。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力（右二）和金馬執委會執行長聞天祥（左一）、紀錄片導演蔡崇隆（左二）及張明右（右一）。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力（右二）和金馬執委會執行長聞天祥（左一）、紀錄片導演蔡崇隆（左二）及張明右（右一）。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力（右二）和金馬執委會執行長聞天祥（左一）、紀錄片導演蔡崇隆（左二）及張明右（右一）。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力（右二）和金馬執委會執行長聞天祥（左一）、紀錄片導演蔡崇隆（左二）及張明右（右一）。記者林孟潔／攝影

司法院 電影 許宗力

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