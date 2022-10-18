法務部核定賄選犯行例舉 提供簡便餐飲、茶水不算賄選
法務部今天核定「賄選犯行例舉」供檢察官查辦賄選有關案件之用，如資方以增加薪資、工作獎金期約勞方票投給特定人，有違法可能，候選人如提供簡便餐飲、茶水且並不逾越常情，則應不算賄選。
法務部核定28種可能賄選、6種不算賄選的態樣供辦案參考，法務部強調，實際執法仍須依具體個案認定。
28種可能違法態樣是：
1、提供「走路工」、「茶水費」、「誤餐費」或其他名目的現金、票據、禮券、提貨單、悠遊卡、電話卡、儲值卡；2、提供具有經濟價值的日常用品如電鍋、熱水瓶、收音機；3、提供免費或自付額與成本顯不相當的國內外觀光遊覽活動。
4、假借募款、聯誼活動提供免費或自付額與成本顯不相當的餐飲或流水席；5、提供往返居所地與投票地的交通工具與費用；6、增加薪資、工作獎金或提供給薪假期；7、假借捐助名義提供宗教團體活動經費。
8、假借核撥或補助經費名義提供建設經費；9、假借節慶名義舉辦活動發放物品、獎品、獎金；10、假借摸彩或有獎徵答提供獎品；11、招待至舞廳、酒廊、歌廳或其他娛樂場所消費；12、收購國民身分證。
以及13、免除債務；14、代繳黨費；15、代付水電費或日常生活費用；16、販賣餐券並期約於候選人當選後兌換面額數倍的金錢；17、聚眾賭博並期約於候選人當選後贏得數倍賭金；18、提供或介紹工作機會或良好職位。
19、贈送樂透、大樂透；20、贈送農漁特產品；21、免費提供勞務；22、假借聘雇名義發放薪資、工資；23、假借支付競選活動經費交付預備賄選之賄款；24、線上遊戲點數、第三方支付、手機行動支付、虛擬通貨等新興數位工具；25、約其放棄競選；26、虛偽設籍；27、不實訊息；28、境外勢力資金介入選舉。
此外，6種可能無關賄選態樣則是1、以介紹候選人為內容的文宣附著於30元以下的宣傳物品；2、參與民俗節慶、廟會贈送禮金、禮品與社會禮儀相當；3、為選舉造勢提供適度的茶水、簡便餐飲。
4、為選舉造勢活動製作臨時性、簡便性衣帽；5、日常觀念認不具有相當價值之贈品如門聯、桌曆、日曆、月曆；6、單純以車輛載運往返競選活動會場。
法務部表示，現行賄選犯行例舉，是最高檢2011年11月14日修正，適用逾10年，為因應新型態賄選，指示最高檢蒐集最新實務見解、法院判決彙整完成新版，好讓查賄標準明確化。
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