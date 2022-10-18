疫情無法回印尼 女請家人寄肉製品來台判刑2月
南投縣張姓女子因思念印尼家鄉味，請家人寄來5.72公斤含牛肉丸真空包、金桔及1公斤巴克豆豆莢，為動植物病蟲害疫區物品，遭依動物傳染病防治條例判刑2月，可上訴。
根據南投地方法院刑事簡易判決，37歲張女明知巴克豆豆莢、金桔為木瓜果實蠅、桃果實蠅、楊桃果實蠅寄主，印尼屬害蟲疫區，也明知未經中央主管機關核准，禁止自印尼輸入巴克豆豆莢、金桔、牛肉等物，卻擅自委請印尼家人寄送公告禁止輸入的檢疫物。
張女民國109年11月委請印尼家人寄送巴克豆豆莢、新鮮金桔料理包、牛肉丸真空包等物來台灣，印尼家人委由不知情航空貨運公司以「美妝用品」向財政部關務署台北關報運進口快遞物品至台灣境內，運抵被台北關人員查驗發現，由警政署航空警察局移送偵辦。
張女坦承犯罪事實，南投地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑，雖然張女向法官辯稱「不知道不能寄來台灣」，但法官認為動物、植物、水果及產製品因牽涉檢疫、防疫，各國大多採原則禁止輸入、例外開放制度，台灣也是，即便未能得知何者是例外開放輸入，一般也會先詢問海關及檢疫單位。
法官認為，被告張女為具相當智識及社會經驗成年人，對於疫區物品禁止輸入這件事，有知法、守法義務，因此辯詞不可採信。
法官考量被告無前科、素行良好，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法回印尼，為自用而請家人寄送物品，且數量不多，判處有期徒刑2月，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣6萬元。全案可上訴。
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