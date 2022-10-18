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生華科前總經理宋台生退休前內線交易 北檢搜索約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃公司生華生物科技公司前總經理宋台生，於2021年11月退休前夕，明知其退休可能導致公司股價下跌，仍在公司就其退休發布重大訊息前，拋售手上持股，涉犯證券交易法操縱有價證券罪，不法所得高達數千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索宋男住所等相關處所5處，約談宋男及親友共5人，稍晚將移送北檢複訊。

由開發銀前董事長胡定吾擔任董事長的生華科，今年6月曾公告，公司原與美國醫療機構Banner Health 合作開發新冠肺炎重症用藥Silmitasertib，後來美方因重症病患收案困難，決議終止研究及該藥的臨床試驗。

據了解，宋男因在公司位居要津，深知退休將對公司營運及股價造成影響，於是在退休消息曝光前，由自己及親友人頭帳戶出脫大量生華科技持股，藉此避損數千萬元。檢調將擴大清查他是否還藉其他人頭帳戶行內線交易

生華科前總經理宋台生涉嫌內線交易遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影
生華科前總經理宋台生涉嫌內線交易遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影

新冠肺炎 北市 內線交易

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