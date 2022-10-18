義大利商人跨海和空姐媽爭女兒親權 最高法院判決理由曝光！

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，官司結果出爐前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」。憲法法庭認為終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判決違憲並廢棄發回；最高法院今廢棄原裁定，發回台北地方法院更為裁定。

最高法院指出，根據一審替女童選任的程序監理人報告，完成女童與母親的互動報告，但缺乏女童與父親的互動觀察，若需評估親子互動，需在自然情境中面對面接觸，才能呈現真實親子互動樣貌，裁定詹女應交付女童給義大利商人。

但二審裁定時，距離一審裁定已超過一年，仍沒有讓女童有與父親相處的機會，而程序監理人去年的報告曾提及，不建議讓女童頻繁轉換居住地，可以設定主要居住地，並規劃長假期讓女童與父親相處。

最高法院認為台北地院沒有審酌女童是否已習慣我國的生活、強制再移居義大利是否會造成心理、生活的衝擊、是否符合子女最佳利益等，有欠妥當。

最高法院指出，參酌程序監理人報告、義大利兒童神經精神病學醫生提出的訪視報告，女童似乎極易受主要照顧者的影響，而女童目前僅8歲，心智成熟度不如成年人，若女童的意願及意見陳述受到現在主要照顧者的情緒、言詞影響，陷入兩難困境，勢必身心要承擔無法承受的過度責任，審究女童意願時，尤其應注意排除父母及家族成員的不當干擾，才能發現女童的真實意願。

最高法院認為，為達公平、接近真實，因女童回台灣後至今未與父親相處，在不影響女童在台生活就學情形下，是否能由程序監理人作為溝通橋樑，漸次引導女童與父親及家庭成員相處，並共同生活一段時間後，再徵詢女童真實意願？台北地院未盡力排除障礙，等程序監理人提出女童對處分結果意見前，就裁定駁回詹女的抗告，有違法之處，裁定廢棄原裁定，發回台北地院更為審理。

義大利商人2007年來台結識詹女並交往，2014年未婚生下一女，兩人約定共同監護女兒，但男方以探望祖母為由，2017年12月12日帶女兒回義大利；詹女向法院聲請改定女兒親權，並前往義大利替女兒補辦護照，2019年1月20日將女兒從義大利帶回台灣。