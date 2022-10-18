金錢豹設鴻門宴擄人凌虐致死 主嫌從無期改判5年半

台中市黃姓男子等人，因認廖姓男子涉嫌黑吃黑，前年9月間將廖等2人誘騙到台中金錢豹酒店喝酒後，再押往南投水里的空屋凌虐，釀一死一重傷，一審認定黃等人涉殺人罪，判黃無期徒刑，不過二審今宣判，認定黃等人沒有殺人犯意，改依傷害致死罪量刑，改判5年6月。

判決指出，黃姓男子是詐團金主，經由廖姓男子介紹，出資50萬元給另名廖姓男子成立詐欺機房，後來黃認為廖等二人，涉嫌侵吞獲利「黑吃黑」，還避不見面，所以與劉姓男子等10人謀議分工。

前年9月3日，黃等人將廖等2人誘騙到台中市金錢豹天上人間酒店喝酒，隔天上午6時許，接著再將二人強押到南投水里的空屋拘禁。

其中一名被拘禁的廖姓男子，趁黃等5人看管期間，伺機脫逃失敗遭抓回，當時廖身上已因黃等人持續以拳腳、棍棒、熱熔膠條，猛力毆擊身體、四肢，而有大面積傷勢，廖被抓回後，黃等人再以束帶綑綁廖四肢、膠帶黏貼嘴巴、眼睛後，持續毆打，造成廖大面積出血，休克死亡。

鬧出人命後，黃等人再打電話向台中市刑大報案「自首」，南投地檢署以黃等人有殺人犯意，依殺人罪起訴，一審在南投地院審理時，也認為黃姓主嫌手段凶殘，雖以電話「自首」，但隱匿共犯與實情，不認有悔悟之心，不予減刑，判無期徒刑、褫奪公權終身，其餘共犯判處14年至14年1月不等徒刑。

全案上訴二審後，合議庭認為，黃等人在偵查犯罪機關或公務員發覺犯罪前，主動承認犯罪，符合自首減刑規定。

另外，黃等人是攻擊死者的目的是處理債務糾紛，而且死者傷勢集中在四肢、背臀部等非要害部位，案發後黃等人又自首，認定黃等人無殺人犯意，黃等人也與死者家屬達成和解、賠償損失。