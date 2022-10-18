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2男旅館開房間 他洗完澡驚見手機錢包和對方都不見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

孫姓男子上網認識鍾姓男子，兩人近日相約到旅館開房間，未料孫男洗澡後不見鍾男身影，自己的手機、錢包也不翼而飛，立刻報警處理；警方獲報循線查獲鍾男到案，鍾男對犯行坦承不諱，稱贓物都變賣花用掉了，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，25歲孫男透過網路交友軟體結識32歲鍾姓男子，兩人相談甚歡，10月16日晚上相約見面後到台北市一家旅館開房間，進房後孫男先洗澡，未料洗完澡鍾男卻不見人影，孫男的手機、錢包也不翼而飛。

孫男報警處理，但記不清錢包中有多少錢，警方獲悉後依據鍾男特徵，調閱相關監視器畫面追查，案發2小時內鎖定鍾男所駕汽車，以車追人之下，隔天晚上在台北市北投區查獲鍾男。

鍾男見警方找上門，果斷坦承犯行，稱手機賣了、錢花完了，詢後被依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾透過網路交友務必謹慎，避免有心人趁機加害，導致財物損失。

孫男與鍾男到旅館開房間。記者李隆揆／翻攝
孫男與鍾男到旅館開房間。記者李隆揆／翻攝

房間 竊盜 北市

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