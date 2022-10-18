雲林檢警調反賄選宣導 杜絕黑金假訊息

影像要脅缺乏規範、不即時下架與境外傳的影像無法管，規範民眾性私密影像有漏洞！民進黨立委高嘉瑜18日於記者會表示，許多加害人以性私密影像要脅被害人，但法律對此狀況仍缺少規範。民間司改會副執行長李明洳也呼籲，應補足法條不足，並增設「民事保護令」，強制加害人交付並刪除性私密影像。

2022-10-18 13:48