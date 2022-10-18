氣好友兒子染前妻 男拿80公分木棍狠K頭更一審重判5年2月

彰化縣曾姓男子與黃男是認識十多年的朋友，曾因不滿7、8年前黃兒子與前妻交往甚密，前年間酒後持重約1公斤的木棍，朝黃後腦杓猛打3下，黃送醫後才沒鬧出人命，一審原認定曾涉殺人未遂罪，判刑5年6月，二審改認定是重傷害未遂，改判2年6月，最高法院發回更一審，更一審認定曾有殺人不確定故意，改判5年2月。

判決指出，曾姓男子在前年4月1日上午6時許，在黃姓友人母親開設的雜貨店喝酒，曾在飲酒後想到7、8年前，前妻與黃男兒子交往甚密、介入婚姻，一時氣憤，從車上拿來長約80公分，重達1公斤的木棍，朝黃的後腦杓猛烈攻擊3下，導致黃受有臉部、頭皮撕裂傷、腦震盪等傷勢，旁人見狀後趕緊制止，才沒鬧出人命。

一審時認定曾有殺人犯意，依殺人未遂罪，判刑5年6月，上訴二審後，合議庭認定，黃的傷勢不重，而且曾也證稱，是酒後想到多年前黃兒子與前妻交往密切，向黃反映後，卻沒有獲得具體回應，一時生氣，才拿來木棍攻擊，撤銷一審判決，改認定是重傷害未遂罪，改判2年6月。

不過檢方認為二審量刑過輕，上訴最高法院，最高法院也認為，二審沒有細究曾是殺人不確定故意，或是重傷害不確定故意，另外，黃的傷勢部分，二審也沒有再向秀傳醫院函查，黃的傷勢是否有致命危險，以診斷證明書就認定黃急診當天就出院，有未盡調查職責的違法，發回台中高分院更審。

更一審認定，根據勘驗現場畫面，曾是意圖攻擊黃的後頸部4下，每一下揮擊的動作都很大，攻擊3下之後，旁人上前阻止，才沒讓曾打第4下，而涉案木棍長80公分、厚2.6公分、寬4.9公分，重量為1公斤，質地堅硬紮實，不易折斷，人頭頸部若遭此木棒攻擊，足以造成嚴重傷害，甚至發生死亡結果，認定曾有殺人不確定故意，撤銷二審判決，改依殺人未遂罪，判刑5年2月，可上訴。

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